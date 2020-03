El Congrés de Diputats celebrarà un ple el 25 de març en què debatrà la possible pròrroga de l'estat d'alarma

El Congrés de Diputats celebrarà un ple dimecres 25 de març per debatre la pròrroga de l'estat d'alarma. Així ho ha aprovat la Junta de Portaveus de la cambra baixa aquest dimecres, que s'ha reunit després del ple de compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, per explicar les mesures de l'executiu destinades a fer front a l'expansió del coronavirus, entre les quals hi ha, precisament, l'estat d'alarma. Al ple de la setmana que ve, està previst que hi participin els diputats que hi han d'intervenir i que la votació posterior es faci de forma telemàtica.

En la sessió del dia 25 també s'hi hauran de convalidar diversos decrets –alguns dels quals ja estaven previstos–, en els quals també s'hi incorporen els que el govern espanyol ha aprovat aquesta setmana sobre les mesures econòmiques urgents per fer front a l'impacte de la crisi sanitària generada pel coronavirus. Serà el segon ple que la cambra baixa celebrarà des que s'ha decretat l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus.

El govern espanyol va decretar aquest cap de setmana l'estat d'alarma per als pròxims 15 dies. Ara bé, el ministre de Transports i Mobilitat, José Luis Ábalos, ja va admetre a principis d'aquesta setmana que aquest període segurament s'ampliaria. Una ampliació que només es pot fer efectiva amb l'aval del Congrés de Diputats i que és el que, precisament, votarà el ple de la cambra baixa la setmana que ve.