El Congrés fa el primer pas per portar Borràs al Suprem amb JxCat i ERC dividits

El Congrés ha fet aquest dijous el primer pas abans d'enviar definitivament la líder de JxCat a la cambra, Laura Borràs, davant del Tribunal Suprem per les presumptes irregularitats comptables de l'època en què dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La comissió de l'Estatut dels Diputats de la cambra baixa espanyola ha aprovat en una sessió a porta tancada un dictamen favorable a aixecar la immunitat parlamentària de la diputada independentista i que, per tant, pugui seguir ser jutjada per l'alt tribunal espanyol. Ho ha fet amb els vots del PSOE, el PP, Vox i Cs, mentre que Podem s'ha abstingut. L'independentisme català s'ha mostrat dividit. JxCat, igual que el PNB, ha votat en contra, mentre que ERC i Bildu no han participat a la votació.

Per què els republicans no han votat? Per "no triar entre anticorrupció i antirepressió", han argumentat fonts d'Esquerra. Així, han exposat que "en condicions normals" tramitarien el suplicatori perquè el diputat pugui "defensar la seva innocència davant d'un tribunal en casos de pressumptes irregularitats", però, en aquest cas, creuen que no podrà "tenir un judici just" al Suprem. Per ERC és el punt d'equilibri per mostrar el seu rebuig al Suprem, però a la vegada considerar que es tracta d'un presumpte cas de corrupció al que cal posar-hi llum. En els darrers dies, la CUP ha expressat una posició similar, tot i que aquest dijous no s'ha hagut de pronunciar perquè no està present en aquesta comissió. Pel contrari, Borràs sempre ha negat les irregularitats i ha defensat que era un nou cas de "repressió" contra l'independentisme.

La decisió definitiva del Congrés per decidir si s'aixeca la immunitat de Borràs es prendrà el pròxim dijous 25 de juny, quan el ple votarà –també a porta tancada- el dictamen. El resultat està ja definit: PSOE, PP, Cs i Vox tornaran a votar-hi a favor. Llavors, també s'hi afegirà Podem, malgrat que avui s'hagi abstingut. Fonts del grup lila consultades per l'ARA han explicat que avui han optat per l'abstenció per criticar els "tempos" del procediment, que han continuat malgrat el "context excepcional de l'estat d'alarma". Quan arribi a ple, però, votaran que sí perquè són partidaris de que Borràs sigui jutjada pel Suprem.

Les converses a tres bandes

Per tant, el punt de tensió ara mateix no està en el resultat de la votació de la setmana que ve, sinó en si l'independentisme sabrà trobar una posició comuna. Des de fa dies, JxCat, ERC i la CUP negocien una posició conjunta però no troben la tecla. Com va avançar l'ARA, la setmana passada JxCat va oferir als altres dos partits no participar en la votació quan aquesta arribi al ple. ERC va dir que s'ho pensaria i és el que ha acabat fent avui a la comissió. La CUP, en canvi, li va demanar a Borràs que renunciés a l'escó. Consideren que seria la manera de que no fos jutjada pel Suprem -perquè perdria l'aforament-, però a la vegada que el cas pogués ser investigat per la justícia ordinària. Borràs va assegurar que no ho faria.