Cs dobla l'aposta contra Cifuentes: diu ara que donarà suport a la moció de censura si no plega

Ciutadans completa el viratge en el cas del màster fraudulent de Cristina Cifuentes. El president del partit taronja ha donat aquest dimarts per primer cop suport a la moció de censura plantejada pel PSOE, en cas que el PP no accedeixi a la seva petició d'apartar la presidenta madrilenya i posar-hi un candidat interí fins a les eleccions del maig de l'any que ve. "Si el senyor Rajoy vol seguir tapant la trama de corrupció, hi haurà canvi de govern, i si vol lluitar per dignificar la institució, continuarà governant la llista més votada", ha afirmat davant del grup parlamentari de Ciutadans al Congrés de Diputats.

La direcció estatal del PP havia agafat les regnes de la negociació, i va oferir a Ciutadans acceptar, en els termes originals, la comissió d'investigació sobre l'afer que havia plantejat la delegació madrilenya del partit taronja. Però Ciutadans ja ha arribat a la conclusió que cal una solució a la murciana, que consisteixi a deixar caure la presidenta madrilenya. "No hi ha res a negociar", ha afirmat en una conversa informal amb periodistes emesa per les televisions. A Ciutadans ja consta que el PP està buscant candidats alternatius, i tot apunta que la presidenta madrilenya haurà d'acabar plegant.

Fins ara Rivera s'havia mostrat contrari a donar suport a la moció de censura, que proposarà el líder socialista a l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, com a candidat. La moció compta amb el suport de Podem, amb qui Rivera s'ha reivindicat en més d'una ocasió incompatible, però el partit lila no aspira a entrar al govern de la comunitat, sinó només a donar suport a la investidura.