Torra afirma que les "mentides" de Millo i De los Cobos han convertit el de l'1-O en "el judici de la vergonya"

Per segona setmana consecutiva, el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha sotmès al control del Parlament, mentre a Madrid continua el judici contra els líders independentistes al Tribunal Suprem. De fet, han estat precisament les declaracions d'aquest dimarts al Suprem, les que han centrat les crítiques del president, que ha considerat que les "mentides" de l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo, i del coordinador dels cossos policials durant l'1-O, Diego Pérez de los Cobos, han convertit el judici al Suprem en "el judici de la vergonya".

"Semblava impossible caure més baix", ha opinat Torra, en resposta a les preguntes dels grups d'ERC i de JxCat. "Ha mutat de judici fake a judici de la vergonya", ha insistit, convençut que els catalans, "independentistes o no, saben que no hi va haver violència" durant la tardor del 2017.

El president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, ha explicat que ni li sorprèn que "Millo mentís en seu judicial per garantir-se un futur laboral". El líder republicà ha parlat de Millo com una persona "sense principis". Des de JxCat, el portaveu adjunt, Eduard Pujol, l'ha anomenat "covard" i li ha recomanat que "faci servir el Fairy per rentar-se la boca i la consciència".

Sense majoria parlamentària

Tot just ara fa una setmana, Torra compareixia davant la cambra en un últim intent fallit d'arribar a un acord pressupostari amb els comuns. Des d'aleshores, s'ha fet evident que l'executiu no compta amb majoria parlamentària per tirar endavant les seves prioritats, però el president ha deixat clar que no té cap intenció de sotmetre's a una qüestió de confiança ni de convocar eleccions anticipades. Almenys de moment.

Aquest dimecres li ha tornat a reclamar el PSC. La portaveu socialista, Eva Granados, ha recriminat al Govern que "no governi" i ha instat Torra que "si no sap Governar, demani la confiança de la cambra o convoqui eleccions perquè pugui haver-hi un altre govern".

També vinculat a eleccions, en aquest cas a les espanyoles del proper 28 d'abril, el portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha insistit en reclamar al Govern que retiri els llaços grocs de tots els edificis públics. Carrizosa ha donat un termini de 24 hores a l'executiu. Si no els retira, aquest dijous recorrerà davant la Junta Electoral.

L'altre tema destacat de la sessió ha estat la vaga feminista convocada pel 8 de març. Torra ha subratllat el compromís del Govern amb la vaga de divendres -els consellers i ell han suprimit tots els actes de l'agenda- i amb l'eradicació de la violència masclista i ha anunciat que l'executiu està a punt de tirat endavant el pla estratègic de polítiques de gènere.

Al Parlament, l'activitat segueix de forma ordinària, tot i que la proximitat de les eleccions espanyoles del 28 d'abril faran concentrar molts plens en les properes setmanes per no barrejar-los amb la campanya electoral.