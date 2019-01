Delgado afirma que el judici de l'1-O s'afronta "amb normalitat" i remarca que serà retransmès per televisió

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha assegurat aquest dilluns, en declaracions des de Barcelona, que el judici de l’1-O s’afronta “amb normalitat” i ha remarcat que es retransmetrà per televisió, com es fa en altres judicis, i que per tant tothom tindrà accés a les proves que es presenten. Delgado fa aquestes declaracions en la que, probablement, serà la darrera setmana dels presos polítics independentistes a Catalunya, abans de ser traslladats a Madrid.

Preguntada pels efectes que pot tenir en la ciutadania, ha afirmat que “no li preocupen” les mobilitzacions de la ciutadania, una qüestió -ha afegit- que competeix al ministeri de l’Interior. Una de les accions que es preparen des de l’independentisme és organitzar una manifestació a Madrid de protesta el primer cap de setmana després d’iniciar-se el judici, a més de diverses concentracions a les capitals de vegueria just el dia que comenci el procés judicial i mobilitzacions també a les capitals europees.



Delgado es reuneix a Barcelona amb la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, i amb la decana dels jutges, després de mantenir i tenir agendades diverses trobades amb la Fiscalia i el president del Tribunal de Justícia de Catalunya, Jesus María Barrientos. No es trobarà, però, amb la consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, ja que -ha argumentat- tenia ja altres reunions agendades. A la tarda té previst veure's amb col·lectius d'advocats i procuradors.

En aquest sentit, ha dit que la “inestabiitat” i la “fractura social” es viu als serveis públics, també a l’adminsitració de justícia, però que es treballa “amb normalitat”. També ha admès la necessitat de comptar amb més recursos per a jutges i fiscals, una de les reivindicacions que en els darrers temps insisteix el poder judicial.