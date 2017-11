ERC assumeix que l’efecte Puigdemont impactarà en el 21-D

Un PDECat amb les pitjors perspectives electorals que hagués tingut mai CDC s’ha entregat a Carles Puigdemont per evitar que les enquestes es facin realitat i el partit es converteixi en la cinquena força política del país. Els partits reconeixen que la presència del “president legítim” en la pugna del 21-D trastoca tots els sondejos que s’han fet fins ara, malgrat que encara no se sàpiga quin serà l’efecte Puigdemont. Tot apunta que ERC en serà la principal perjudicada en termes de vots. Fonts del partit reconeixen a l’ARA que la presència del president tindrà efectes en el comportament del votant sobiranista. No saben com els afectarà però assumeixen que la distància amb el PDECat es podria escurçar.

Al Partit Demòcrata són optimistes. “Puigdemont vol guanyar”, asseguren algunes fonts, que es marquen el repte de superar Esquerra. Les sigles -que no estaven consolidades- quedaran en un segon pla i, de fet, el seu objectiu serà intentar demostrar que la candidatura del president representa el conjunt del país i no pas un partit concret. Per això Puigdemont, que no va tancar la llista fins ahir a última hora, ha optat per incorporar-hi independents i limitar molt la presència de militants del PDECat. El fins ara president de l’ANC, Jordi Sànchez, és el seu número 2, en una llista que inclou diversos membres del secretariat de l’ANC, a més de tots els consellers del PDECat imputats excepte la de Governació, Meritxell Borràs, que ha decidit mantenir-se’n al marge. La número 3 per Barcelona és la consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí; el 4, el conseller de la Presidència, Jordi Turull; el 6, el conseller de Territori, Josep Rull, i el 7, el d’Interior, Joaquim Forn. El conseller de Cultura, Lluís Puig, és el número 2 per Girona, per darrere de l’advocada Gemma Geis i per davant de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. El diputat de JxSí Josep Maria Forné és el cap de llista per Lleida i el militant d’ERC Eusebi Campdepadrós ho és per Tarragona. A Barcelona, els primers candidats no imputats pel referèndum són Laura Borràs (5), directora de la Institució de les Lletres Catalanes; el fins ahir director de RAC1 Eduard Pujol (8); la impulsora de l’agrupació d’electors per la candidatura unitària Aurora Madaula (9), i la directora general de Coordinació Interdepartamental i valor a l’alça al PDECat, Elsa Artadi.

També hi són l’editor Quim Torra (11), l’entrenadora de natació sincronitzada Anna Tarrés (14) i, en llocs simbòlics, el pare Manel, el politòleg Ferran Requejo, la il·lustradora Pilarín Bayés, el cuiner Fermí Puig, l’escriptor Jaume Cabré i l’exconsellera socialista Marina Geli, entre d’altres.

La transversalitat de la llista de Puigdemont no preocupa Esquerra, que la reivindica també per a les seves llistes, on s’inclouen des de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fins a l’activista Ruben Wagensberg, passant pel democristià Antoni Castellà, el socialista Ernest Maragall i l’islamòloga Najat Driouech. Tant ERC com el PDECat presenten el 21-D presos polítics i consellers a l’exili, i tots dos tindran un cap de llista que, probablement, no podrà fer campanya a Catalunya.

Resultat incert

La presència de Puigdemont és la que fa variar les perspectives dels republicans, que ja es plantejaven una campanya no bel·ligerant contra les altres candidatures independentistes, però que ara hauran d’encertar encara més el to per rivalitzar electoralment amb el “president legítim”. Ahir, en una entrevista a TV3, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ja va plantejar que, guanyés qui guanyés el 21-D, Puigdemont hauria de tornar a ser investit president. Una opció que Esquerra no veu gaire factible. Els dirigents del partit reconeixen que és improbable que el “govern de la República” pugui formar part de les institucions catalanes. Esquerra també planteja el “restabliment del Govern legítim”, però assumeix que serà una restitució més simbòlica que efectiva. Almenys en un primer moment. “Trobarem la manera de restituir-lo i, alhora, fer un govern executiu per tirar endavant aquest país”, explicava la secretària general d’ERC, Marta Rovira, en una entrevista a RAC1. Amb els consellers a la presó o a l’exili, els republicans volen evitar que les institucions passin a mans dels partits que defensen el 155, i que, en paral·lel, l’executiu encapçalat per Puigdemont actuï com un govern simbòlic de la República que, en algun moment, confien a poder desplegar.

Sigui com sigui, després de criticar que les eleccions convocades basant-se en l’article 155 són “il·legals i il·legítimes”, Esquerra ja ha definit el 21-D com “el referèndum que no ha volgut pactar l’Estat”. Un nou plebiscit -el quart en tres anys- en què l’independentisme aspira a assolir una nova victòria que avali les seves tesis. “No anem en llistes separades sinó pròpies, i estem coordinats i compartim el que s’ha de fer a partir del dia 22; el que hem començat junts ho acabarem junts”, garantia ahir Rovira. Ella es va reunir dimarts a Brussel·les amb Puigdemont i dijous a la presó d’Estremera amb Junqueras. I, si guanya ERC, és la principal candidata a ocupar la presidència de la Generalitat, atesa la situació processal del president i del vicepresident.

Les enquestes apunten fins ara a un avantatge de 45-15 escons a favor d’Esquerra abans que el PDECat s’hagi encomanat a Puigdemont. 17 dies abans que comenci la campanya, els neoconvergents presenten una candidatura que pot trasbalsar els sondejos.

Els primers de la llista d’ERC

BARCELONA

01 Oriol Junqueras

02 Marta Rovira

03 Raül Romeva

04 Carme Forcadell

05 Carles Mundó

06 Alba Vergés

07 Toni Comín

08 Jenn Díaz

09 Ruben Wagensberg

10 Najat Driouech

GIRONA

01 Dolors Bassa

LLEIDA

01 Meritxell Serret

TARRAGONA

01 Òscar Peris

Els primers de la llista de JuntsxCat

BARCELONA

01 Carles Puigdemont

02 Jordi Sànchez

03 Clara Ponsatí

04 Jordi Turull

05 Laura Borràs

06 Josep Rull

07 Joaquim Forn

08 Eduard Pujol

09 Aurora Madaula

10 Elsa Artadi

GIRONA

01 Gemma Geis

LLEIDA

01 Josep M. Forné

TARRAGONA

01 Eusebi Campdepadrós