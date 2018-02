ERC es mostra "perplexa" per les crítiques de JxCat: "Torrent ha tirat endavant la seva proposta"

ERC també ha decidit passar a l’ofensiva després que JxCat hagi carregat aquest dimarts contra el president del Parlament. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha confessat que se senten "perplexos" (el mateix adjectiu que havia fet servir al matí el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol) amb la reacció de la llista del president contra Roger Torrent, un cop s’ha fet públic que portaria al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) les mesures preventives que el Tribunal Constitucional ha imposat per impedir la investidura de Carles Puigdemont. "És una idea de JxCat. I estem perplexos de comprovar que quan Torrent tira endavant la seva proposta també s'endú retrets. Això no és seriós ni és just", ha lamentat Sabrià des de la sala de premsa del Parlament.

Les negociacions entre JxCat i ERC per la investidura es reprendran aquest mateix dimarts, segons ha avançat Sabrià, després de 54 dies de desacord i amb la tensió creixent, especialment des que Torrent va ajornar el ple d’investidura. Aquest dimarts els republicans han insistit que el recurs al TEDH es fa precisament per garantir el dret de Puigdemont a ser investit i lamenten les crítiques dels seus socis. "Demanem a totes les parts que es treballi amb el màxim rigor Tots volem treballar amb responsabilitat i discreció, i els demanem que acabem amb les filtracions, els rumors i els draps bruts", ha afegit Sabrià.

"No val fer una proposta al matí i una de diferent a la tarda a través dels mitjans", s’ha queixat el portaveu dels republicans. Sabrià ha explicat que el mateix Torrent ha parlat per telèfon amb el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, a qui ha explicat què pretenia fer aquest matí. "I sense que li traslladés cap retret", ha subratllat. De fet, Sabrià ha atribuït a Costa la idea de recórrer al TEDH, que finalment Torrent ha acabat acceptant.

Les relacions entre els dos principals grups independentistes disten molt del seu millor moment. Aquest dimarts JxCat també ha criticat que Torrent hagi decidit ajornar l’admissió a tràmit de la reforma de la llei de la presidència sense haver-los-hi consultat. Sabrià ha tancat la roda de premsa amb el convenciment que s’arribarà a un acord que, a més de "legitimar" Puigdemont i els consellers a Brussel·les, també faciliti la creació d’un Govern "efectiu" a Catalunya.