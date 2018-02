ERC planteja una reforma del codi penal que exclogui la rebel·lió i la sedició en cas de declaració d'independència

ERC ha registrat al Congrés una proposició de llei per suprimir del Codi Penal el delicte de rebel·lió per a aquells que declarin la independència i el de sedició per a aquells que convoquin o promoguin referèndums tot i no tenir competències per fer-ho. Segons informa Europa Press, els republicans plantegen suprimir del Codi Penal aquestes referències i incloure un nou redactat que protegeixi també als funcionaris i als col·laboradors necessaris. També proposen que entre els requisits perquè es pugui apreciar delicte de sedició s'especifiqui que l'alçament per impedir l'aplicació de lleis o de resolucions administratives o judicials es faci "exercint violència contra les persones".

El grup d'Esquerra ha presentat aquesta iniciativa per evitar que en el futur es puguin repetir situacions com la que que actualment estan vivint els consellers del Govern -destituïts, a la presó i a l'exili i pendents d'un judici en el qual se'ls hi podrien demanar penes de fins a 30 anys de presó- i els líders de les entitats sobiranistes.

La proposició, però, té més de simbòlic que d'efectiu, ja que és del tot improbable que els grans partits espanyols la prenguin en consideració. Malgrat els canvis legals que planteja, fonts d'ERC afirmen que ja amb la legislació actual, els membres del Govern i la resta de persones que es van implicar en el referèndum i en la declaració d'independència no han comès els delictes de rebel·lió i sedició que se'ls imputen.