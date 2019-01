Felip VI reivindica la bandera espanyola com a símbol de la "unitat i integritat" del "conjunt de la nació"

Un any més, Madrid ha celebrat el dia de l'Epifania amb una desfilada militar al Palau Reial. Però Felip VI ho ha fet per primer cop acompanyat del nou president espanyol, Pedro Sánchez, que, vestit amb un esmòquing, l'ha rebut al pati d'armes juntament amb centenars de militars vestits de gala, als quals el monarca ha passat revista amb Letícia durant un matí assolellat a la capital espanyola. L'acte castrense ha tornat a acabar amb crits de "Viva España!" i "Viva el rey!" dels membres de les forces de seguretat condecorats en la celebració solemne, però a diferència dels anys amb María Dolores de Cospedal al ministeri de Defensa, l'actual titular socialista, Margarita Robles, ha evitat fer una defensa aferrissada de la unitat d'Espanya. Ara bé, sí que ha assegurat que "tothom té cabuda" dins de la Constitució sempre que sigui "sota l'imperi de la llei", i ha defensat que les forces armades treballin lluny d'estratègies "partidistes".

En els seus discursos de clausura després de la imposició de medalles, tant Robles com Felip VI han evitat parlar explícitament de Catalunya, com ha passat els últims quatre anys, en un discurs molt més tebi que el de Nadal destinat ja a les forces armades. Però el rei sí que ha volgut centrar-se en fer un homenatge a la 'rojigualda'. Ha reivindicat la bandera espanyola com a símbol de la "sobirania, independència, unitat i integritat" del "conjunt de la nació" i ha subratllat "la profunda identificació" de les forces armades amb la Constitució. En aquest sentit, ha recordat que l'any passat es va commemorar el 175è aniversari de la bandera espanyola, que al seu parer també representa "la confiança en el futur" i el desig de seguir construint "una societat lliure i democràtica".

Ja en el discurs de l'any passat Felip VI va assegurar que "la Constitució és el pacte sobre el qual recau la nostra llibertat". Va celebrar la Pasqua Militar acompanyat del rei emèrit, Joan Carles I, i Sofia, a qui els va agrair "tants anys de servei lleial a Espanya". Aquest any ho ha fet acompanyat només de Letícia.

La Pasqua Militar és un acte castrense en què es fa balanç de l'any anterior i de les línies d'acció del 2019. Enguany ha coincidit amb el 30è aniversari de la participació de l'Estat en missions a l'exterior. Actualment hi ha 3.000 militars a l'estranger en 16 missions en un total de quatre continents. En l'acte també hi ha participat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. La trobada s'ha celebrat de forma ininterrompuda des de fa quatre segles, d'ençà que la va instaurar Carles III després de recuperar Maó de mans dels anglesos el 6 de gener del 1782. Per agrair-ho a les forces armades, va instaurar que cada dia de Reis passaria revista a les tropes, lliuraria medalles i els faria balanç de l'any i dels reptes del futur.