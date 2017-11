Forcadell i Simó cauen de la candidatura d'ERC per decisió pròpia davant la seva situació processal

La candidatura d'ERC a les eleccions del 21-D estarà encapçalada com ja s'havia anunciat pel vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, en presó provisional per ordre de l'Audiència Nacional des de fa deu dies. La resta de consellers l'acompanyaran en una candidatura de la que finalment han caigut la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera de la Mesa, Anna Simó. Segons ha pogut saber l'ARA, totes dues han renunciat per decisió pròpia davant la seva situació processal.

El partit, però, els ha reservat dues posicions de sortida en cas que repensin la decisió, els números 4 i 6 per Barcelona. Segons fonts properes han explicat a l'ARA, el compromís amb Forcadell i Simó ha estat en tot moment donar-los llibertat per prendre la decisió que, abans de declarar al Suprem, es decantava per formar part de la candidatura.

Dijous passat van declarar al Tribunal Suprem i amb la interlocutòria del jutge, que va decretar per les dues presó eludible amb fiança (150.000 en el cas de Forcadell i 25.000 en el cas de Simó), han decidit renunciar al lloc a les llistes que la direcció d'Esquerra havia reservat per a totes dues. El jutge advertia a tots els membres de la mesa encausats que es podrien revisar les mesures cautelars en cas que "s'evidenciés un retorn a l'activitat il·legal que s'investiga". En la interlocutòria del jutge Pablo Llarena també es deixava clar que, durant l'interrogatori, els investigats havien manifestat o bé la seva "renúncia a desenvolupar activitat política en el futur" o, de voler fer-ho, "la renúncia a qualsevol actuació fora del marc constitucional".

En el cas de Simó, ella ja s'havia marcat aquesta legislatura com la seva darrera al Parlament, on ocupava un escó des del 2006. Les querelles contra els membres de la Mesa li havien fet valorar la possibilitat de seguir a les llistes, especialment després de la petició de l'executiva d'ERC, però finalment hi ha acabat renunciant. Forcadell, de la seva banda, es va presentar el 2015 com a número 2 per Barcelona en la candidatura de JxSí i va ser designada presidenta del Parlament en una legislatura que ja s'esperava que fos excepcional.

Sense candidatura unitària

El Consell Nacional del partit ha avalat aquest dissabte les llistes electorals del partit, que ara s'hauran d'acabar de tancar incorporant els candidats de MES, Demòcrates i Avancem, amb els que els republicans es presentaran en coalició. Des d'ERC s'assumeix que l'independentisme es presentarà en tres candidatures diferents el proper 21 de desembre, però continuen negociant la unitat d'acció per defensar conjuntament la independència, la recuperació de l'autogovern i per exigir la llibertat dels presos polítics. En tot cas, la pressió per la llista unitària continua per part de Carles Puigdemont, del PDECat i de l'ANC, amb la vista posada en el proper 17 de novembre, data per tancar les candidatures.

Precisament tots els presos polítics i els consellers a Bèlgica vinculats al partit formaran part de la candidatura, encapçalada per Junqueras. La consellera de Benestar Social, Dolors Bassa, serà la cap de llista per Girona; la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret ho serà per Lleida; el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, serà el número 3 per Barcelona; el conseller de Justícia, Carles Mundó, serà el número 5 per Barcelona; i el conseller de Salut, Toni Comin, ocuparà el setè lloc per la circumscripció de Barcelona.

A Tarragona, la candidatura dels republicans estarà encapçalada pel fins ara delegat del Govern a la demarcació, Òscar Peris -cessat pel govern espanyol com tots els consellers. L'acompanyaran Noemí Llauradó en el número 2 i Lluís Salvadó en el número 3. Salvadó, secretari general adjunt dels republicans és un dels detinguts del passat 20 de setembre i continua investigat per la seva relació amb el referèndum i les estructures d'estat al jutjat número 13 de Barcelona.

Rovira, la cara visible dels republicans

Si Junqueras segueix a la presó d'Estremera, la secretària general del partit, Marta Rovira, serà la cara visible dels republicans durant la campanya electoral. Com el 2012, Rovira serà la número 2 per Barcelona. Aquest dissabte, de nou amb sis cadires buides amb els noms dels consellers del partit, ha tornat a ser qui s'hagi dirigit al Consell Nacional per reivindicar la d'ERC com "una candidatura oberta i transversal per fer un front republicà i coordinar-se amb altres forces".

El politòleg Ramon Cotarelo tancarà la llista dels republicans per Barcelona. ERC li ha reservat aquest simbòlic lloc per la seva defensa aferrissada del dret a decidir dels catalans. Una altra incorporació a les llistes és la de José Rodríguez, activista de Súmate i amb un perfil molt actiu a les xarxes socials (@trinitro).

Caps de llista

El candidat a la presidència de la Generalitat serà Oriol Junqueras, que encapçalarà la llista per Barcelona, seguit de Marta Rovira (2), Raül Romeva (3), Carles Mundó (5) i Toni Comín (7). Els número 4 i 6 estaven reservats a Carme Forcadell i Anna Simó i el partit decidirà en els propers dies com reconfigura la llista. El 16 per Barcelona serà per a la candidata de les JERC, Ruth Ribas. Tant a Barcelona com a la resta de circumscripcions, ERC presenta una llista cremallera -per això s'assumeix que el 4 i el 6 per Barcelona els ocuparan dones-. De fet, dels quatre caps de llista, dos són homes i les altres dues dones.

Per Girona, serà Dolors Bassa la número 1, amb els diputats de JxSí Roger Torrent (2) i Anna Caula (3) a continuació. De fet, tal com va avançar l'ARA, la gran majoria dels diputats republicans tornaran a formar part de la candidatura el 21 de desembre. El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, serà el número 4.

A Lleida serà una altra consellera, Meritxell Serret, qui encapçali la llista. La seguiran en el número 2 un altre diputat de JxSí Bernat Solé i Gemma Espigares en el número 3.

Pel que fa a Tarragona serà el fins ara delegat del Govern a la demarcació, Òscar Peris, qui ocupi el número 1, per davant de Noemi Llauradó i de Lluís Salvadó, candidat per les Terres de l'Ebre.