Boye situa l'inici del judici de l'1-O al novembre i afirma que la defensa està dissenyada pensant en Europa

L'advocat de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, Gonzalo Boye, situa el judici de l'1 d'octubre durant la segona quinzena de novembre i, tot i que ha admès que no espera cap sorpresa de la sentència, ha assegurat que es treballa en una estratègia de cara als tribunals internacionals. "No tinc cap confiança en la sentència, però s'ha de lluitar a mort en aquest judici perquè després del Tribunal Suprem hi ha el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea", ha expressat el lletrat en un dinar organitzat per l'entitat Sobirania i Justícia. Ha remarcat que, només que s'aconsegueixi provar davant d'aquests tribunals que hi ha hagut algun "vici" durant la instrucció, la causa no serà justa "per definició".

"El peix està tot venut, però el que s'ha de fer és treballar per una sentència que serveixi de base per una revocació als tribunals internacionals", ha afirmat Boye, donant per descomptat una condemna pels dirigents independentistes. També ha assegurat que no creu que la fiscalia rebaixi l'acusació de rebel·lió en l'obertura de judici oral, insinuant que avui dia la nova fiscal general de l'Estat no controla la fiscalia del Tribunal Suprem.

Segons ha explicat Boye, l'estratègia jurídica –aprofitant la resolució d'Alemanya en contra de l'extradició de Puigdemont– és defensar que Europa és un "espai comú" de lliure circulació de persones i mercaderies i que, per tant, si un mateix fet "no és delicte a Alemanya", tampoc ho ha de ser a Espanya. "Si no és així, això afecta la lliure circulació, un dels pilars bàsics de la Unió Europea", ha argumentat Boye.

També s'ha mostrat convençut que el Tribunal Suprem tornarà a reactivar una nova euroordre per afeblir els arguments de les defenses dels empresonats. Ara per ara, la causa contra els exiliats està aparcada perquè el Suprem ha retirat les euroordres contra tots els exiliats i ha rebutjat Puigdemont perquè només podia ser jutjat per malversació (a Espanya no es pot jutjar algú si no està present per penes superiors a sis anys). "[L'euroordre] és per evitar el contrast d'«uns sí» a la presó i «els altres no»", ha afirmat. Tanmateix, s'ha mostrat convençut que no hi haurà extradicions perquè el problema de la causa del Suprem, segons ha asseverat, són els "fets", que no són constitutius de delicte.

Un judici televisat?

Boye ha assegurat que els catalans tenen el "dret" de poder veure el judici íntegre a través de televisió, i Espanya té el "deure" de retransmetre'l. "Hi ha mecanismes tècnics perquè el judici es retransmeti si no hi ha res que s'hagi d'amagar", ha dit Boye, recordant que el procés de l'11-M va ser poder vist per tothom.

En aquest punt, també ha remarcat que tots els judicis són "públics" i que no hi hauria d'haver cap problema a poder transmetre per televisió.

El dret de defensa, en risc

Boye ha evidenciat que ha passat de ser l'advocat dels encausats a ser també objectiu d'una querella per la demanda civil que ha interposat contra el jutge Pablo Llarena. "Ara ens toca als advocats", ha dit Boye, assegurant que es tracta d'una vulneració del dret a la defensa dels dirigents independentistes. Tanmateix, ha dit que quan va assumir aquest cas ja sabia a quines "conseqüències" s'enfrontava.

L'advocat de Puigdemont ha comparat Espanya amb Turquia i ha assegurat que hi ha "neofranquisme" instal·lat en algunes estructures de "poder" de l'Estat "molt importants", sobretot a l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. "Estan molt nerviosos perquè les defenses ho estem fent bé", ha dit Boye.

"Hi ha una clara retallada de llibertats. El sistema espanyol està intubat amb respiració assistida perquè no volen que mori el règim del 78", ha dit.