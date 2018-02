Hernando (PP), sobre els partits independentistes: "No sé quines herbes es prenen per esmorzar"

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha fet mofa aquest dimarts del pla que perfilen els partits independentistes per investir Carles Puigdemont com a president: "Jo no sé aquesta gent quines herbes es prenen per esmorzar, si es passen amb la teïna o la cafeïna". El diputat popular ha afirmat que Puigdemont és un "cadàver polític amb potes", i ha considerat que la situació ja "passa d'esperpèntica" i és una "astracanada".

Sobre la moció d'ERC que reclama diàleg bilateral entre el govern espanyol i el català, que es debat aquesta tarda al Congrés, Hernando ha confirmat que hi votaran en contra, perquè ho ha considerat un intent de "prendre el pèl a la gent". "Si volen dialogar que dialoguin entre ells, perquè tenen problemes d'entesa en el bloc independentista, que és antinatural i antidemocràtic", ha continuat. El PSOE presentarà una esmena a la moció d'ERC demanant que es formi govern a Catalunya per poder iniciar el diàleg, però no ha aclarit si li donaran suport en cas que ERC accepti l'esmena, a falta de veure el text definitiu.

Hernando ha tornat a criticar que Ciutadans no s'hagi volgut sotmetre a la investidura, i ha considerat que el partit taronja està preocupat "només pels debats als platós de televisió".

Podem també ha criticat la proposta d'investidura dels partits independentistes, i la portaveu parlamentària del partit lila, Irene Montero, ha dit que un president "simbòlic" no acaba amb els problemes. Podem sí que votarà a favor de la proposició de diàleg d'ERC.

Reunió de Rajoy amb 'barons'

Precisament Ciutadans continua al punt de mira del PP, i Hernando ha confirmat que Mariano Rajoy ha convocat dilluns als 'barons' regionals del PP a Génova a una reunió per decidir l'estratègia del partit, que coincideix amb l'increment de les crítiques internes al president del PP, per la manca d'iniciativa davant l'auge de Cs que ahir mateix va reflectir el CIS. Hernando ha volgut desvincular la reunió de l'enquesta, i ha afirmat que trobades d'aquest tipus se'n mantenen "periòdicament".

El partit ha explicat que la reunió amb els dirigents territorials també hi seran presents diversos ministres, però que la trobada no té un ordre del dia fixat amb antelació.

Presó permanent revisable

Hernando ha defensat la iniciativa del govern espanyol d'endurir la presó permanent revisable, incloent-hi tres nous supòsits, amb l'oposició de la resta de partits, i ha aprofitat per carregar contra Ciutadans, a qui el PP té enfilat amb aquest assumpte des que el partit taronja va començar a enlairar-se a les enquestes: "Estan en revisió permanent dels seus principis".