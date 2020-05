Álvarez de Toledo titlla de "terrorista" el pare d'Iglesias i el líder de Podem l'avisa d'accions legals

Alta tensió al Congrés com a conseqüència del to de Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu del PP a la cambra baixa i representant de l'ala dura de la formació. En una interpel·lació al vicepresident segon, Pablo Iglesias, ha acusat el seu pare de "terrorista" per la seva militància al Front Revolucionari Antifeixista i Patriota (FRAP). El líder de Podem ha replicat a la "marquesa" –sempre es refereix així a Álvarez de Toledo per remarcar el seu títol nobiliari– advertint-la que "ha comès un delicte" i que la seva condició de noble no li confereix impunitat. Des de la tribuna, Iglesias ha anunciat que demanarà al seu pare que emprengui accions legals contra la dirigent del PP, que no només ha decidit no retirar l'expressió quan la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, l'hi ha demanat, sinó que s'hi ha reafirmat.

Aristocracia del crimen. pic.twitter.com/pVYUsENGYn — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 27, 2020

"Ho diu Iglesias mateix en un article", ha insistit, en relació a un escrit el 2012 sobre Santiago Carrillo titulat "L'últim secretari general", en què explica que és fill d'un militant del FRAP. Batet ha explicat que, de tota manera, l'expressió no figuraria en el diari de sessions i això ha provocat la indignació a la bancada del PP, culminada amb l'abandonament de l'hemicicle per part de la vicepresidenta segona de la mesa, Ana Pastor, i el vicepresident quart, el diputat de Vox Ignacio Gil Lázaro.

Durant la picabaralla, el vicepresident segon ha apel·lat directament al líder del PP, Pablo Casado, a qui ha anomenat pel seu nom, per demanar-li que el partit abandoni la deriva actual, que Iglesias considera encaminada a acostar-se als postulats de l'extrema dreta. Iglesias li ha recordat que la decisió de qui surt a la tribuna a exercir el control al govern espanyol és del president del PP i ha censurat la tria d'Álvarez de Toledo. La portaveu popular ha acusat al seu torn Iglesias de defensar la violència i les dictadures, de "burro de Troia de la democràcia", "d'ambaixador d'ETA al govern" i de formar part de "l'aristocràcia del crim polític".

El colofó de la disputa ha estat l'insult al pare del líder de Podem i la intervenció final de Batet. "Com? Per què?", ha preguntat Álvarez de Toledo des del seu escó després que la presidenta ordenés retirar les seves paraules del diari de sessions. Batet ha continuar amb l'ordre del dia i la bancada del PP ha picat de peus contra terra en senyal de protesta.

El xoc d'aquest dimecres és un exemple més del to progressivament més dur al Congrés durant la crisi del coronavirus. En molts dels plens en què s'ha hagut de debatre la pròrroga de l'estat d'alarma les formacions de dreta, especialment Vox, s'han dedicat a criticar el vicepresident segon més que no pas el president, Pedro Sánchez, que és qui formalment reclamava la confiança a la cambra baixa. Amb la presència d'Iglesias a l'executiu, la dreta s'ha servit de paraules gruixudes com "totalitarisme" i "dictadura", i s'ha bolcat a afirmar que a l'Estat hi ha un govern "comunista".