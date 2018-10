Iglesias, reunit a Lledoners amb Junqueras per acostar ERC als pressupostos de Sánchez

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, està reunit amb Oriol Junqueras a Lledoners. Acompanyat de la portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Lucía Martín, i el tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha arribat al centre penitenciari cap a les quatre de la tarda, on manté una conversa amb el president d'ERC, el president del grup republicà al Parlament, Sergi Sabrià, i el portaveu al Congrés, Joan Tardà. Els representants d'ERC han arribat una hora abans.

Tardà i Sabrià entrant a Lledoners / CRISTINA CALDERER

Malgrat que el líder de Podem ha emmarcat la trobada en una visita per abordar la situació política "en general", es produeix en una data clau en què el govern espanyol vol aprovar els pressupostos pactats amb el partit lila sumant els vots de les formacions independentistes. Fins ara els republicans han deixat clar que per avenir-se a negociar és necessari que hi hagi un pronunciament explícit de cara a intervenir en la situació judicial dels presos polítics.

Aquest matí, en una entrevista a Antena 3, Iglesias ha rebutjat les condicions dels independentistes tot i estar d'acord que és "incòmode" que l'Estat mantingui els líders del Procés en presó preventiva. Al seu parer, no és "sensat" que el govern espanyol faci un gest amb la fiscalia i ha dit que pot anar en contra dels mateixos presos.

La visita d'Iglesias ha causat cert malestar a les files socialistes i aquest dijous el president de l'executiu espanyol, Pablo Iglesias, ja va advertir que qui negocia els comptes "en nom del govern és el govern".

Casualment, aquesta mateixa tarda ha anat a Lledoners la diputada del PDECat al Congrés Lourdes Ciuró, que, a preguntes de l'ARA, ha assegurat que no participa a la reunió amb Iglesias, sinó que tenia concertada una visita amb l'exconseller d'Interior Joaquim Forn. Als afores del centre penitenciari també s'hi han acostat ciutadans que han desplegat una bandera espanyola durant uns minuts.