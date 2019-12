“Si vols ser la Dinamarca del sud, no pots convertir Catalunya en un paradís fiscal”

Jéssica Albiach (València, 1979) va arribar dilluns a un acord en matèria fiscal amb el Govern. Mentre tanca els serrells per tenir pressupostos a Catalunya, observa de reüll les negociacions entre el PSOE i ERC per a la investidura a l’Estat.

Quin panorama ens deixa el que va dir Luxemburg dijous?

Una vegada més s’ha confirmat que hi havia una vulneració dels drets polítics d’Oriol Junqueras. Des del primer moment hem dit que la judicialització de la política mai ens podria donar una sentència justa.

¿El Suprem hauria d’autoritzar almenys la sortida de Junqueras per anar a prendre possessió de l’escó?

Sempre hem dit que els dirigents independentistes havien d’estar en llibertat. Seria de sentit comú que pogués prendre possessió.

Calvo va dir que hauríem d’intentar que comencés un temps nou. Fins a quin punt és possible?

La judicialització de la política principalment la va dur a terme el PP, i ara tenim la gran oportunitat d’aconseguir un govern progressista a l’Estat amb Unides Podem i En Comú Podem, que seran la garantia que comença una etapa de diàleg per resoldre aquesta crisi territorial.

ERC ha congelat les negociacions.

No és el moment d’afegir més soroll a unes negociacions que són delicades. No només ens estem jugant una investidura d’un govern progressista: crec que ens estem jugant la pròxima dècada i, per tant, hem de ser curoses i actuar amb intel·ligència i fins i tot amb una miqueta de contenció i prudència.

Vostè no hauria congelat les negociacions?

Al final estem parlant de tres, quatre, cinc dies. Confio que ERC sap que el millor que pot passar és que a l’Estat hi hagi un govern progressista i de diàleg. No crec que sigui el moment de posar més pressió sobre les organitzacions que estan negociant, perquè ens trobem en una situació delicada. La veritat és que fins ara les negociacions anaven molt ben encaminades.

¿Però confia en el PSOE o no li queda més remei?

Més enllà de la confiança que em pugui merèixer el PSOE, sí que puc dir que el que fa que aquest govern sigui fiable som nosaltres. Serem la garantia de poder començar a desencallar aquest conflicte, que no serà fàcil ni ràpid de resoldre. No hi ha solucions màgiques.

Com ha de ser la taula de diàleg?

N’hi pot haver unes quantes. La taula de diàleg bilateral entre els dos governs és imprescindible i s’hauria d’assumir amb naturalitat, però més enllà d’això crec que seria interessant una taula de diàleg en què hi hagi el màxim nombre de forces polítiques

Ábalos va dir que ERC havia renunciat a la unilateralitat. És així?

No sé exactament en quins termes s’han donat les negociacions. Ara bé, hi ha declaracions que no hi ajuden.

¿Ja està del tot tancat el futur govern espanyol?

Encara s’hi treballa. Ara mateix s’està aprofundint sobretot en el programa de govern.

¿Incorpora algun punt del programa d’Unides Podem?

El blindatge de les pensions per llei serà un dels elements que hi serà. En la regulació de lloguers estem convençudes que podrem anar més enllà, i en la derogació de la llei mordassa i dels aspectes més nocius de la reforma laboral.

Rosa Lluch serà ministra?

Seria una ministra estupenda. Però crec que encara és prematur.

Pel que fa als pressupostos catalans, ¿què falta per poder dir que l’acord és total?

Hem aconseguit una reforma fiscal, ara hem de veure com s’inverteixen els diners. Si no hi ha un decret per reduir les llistes d’espera no hi podrà haver pressupostos. De moment ja hem aconseguit la rebaixa del 30% de les taxes universitàries i que el Govern passi de 0 a 70 milions per finançar les escoles bressol, i ara hem de continuar treballant en altres partides com el transport públic, la lluita contra les violències masclistes...

¿Castiga la classe mitjana aquesta pujada d’impostos?

Al contrari, estem parlant d’una reforma que el que fa és abaixar la pressió sobre les persones que guanyen menys de 12.450 euros i demana un petit esforç a les que guanyen més de 90.000 euros. Si et vols assemblar a Dinamarca, com sempre ha dit la dreta catalana, no pots convertir Catalunya en un paradís fiscal.

Quan creu que hi pot haver acord?

Si tot va bé, l’acord de pressupostos podria passar pel Govern la segona o tercera setmana de gener i podríem tenir pressupostos al març.

Podria ser que hi hagués eleccions d’aquí a sis mesos si Torra és definitivament inhabilitat.

A Catalunya hi ha una falta de lideratge i de direcció política evident. El president Torra té una falta d’autoritat generalitzada, fins i tot a les seves files. I també veiem com les baralles entre JxCat i ERC són cada vegada més habituals. És important tenir pressupostos i consensuar entre diverses forces un calendari electoral. Un govern progressista a Catalunya podria gestionar aquests pressupostos i encetar una nova etapa que és necessària.

¿Vostè serà la candidata dels comuns a la Generalitat?

Ja ho veurem. No és una decisió personal, és una decisió que prenem en col·lectiu des de l’organització. Sempre que m’han demanat que assumeixi una responsabilitat l’he acabat assumint.