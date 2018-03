Josep Rull: "Puigdemont i Comín no renunciaran a la seva acta de diputat"

El diputat de JxCat Josep Rull qualifica de "sotrac" la decisió de la CUP no votar a favor de la investidura de Jordi Sànchez, tal com va proposar Carles Puigdemont.

Tot i això no es desanima: "No ens podem permetre el luxe de fracassar. No tenim el mandat democràtic de fracassar en aquesta negociació".

La decisió d'abstenir-se dels quatre diputats de la CUP aparentment només deixa una sortida a JxCat i ERC: que Puigdemont i Comín renunciïn a la seva acta. Josep Rull, però, ha sigut molt categòric sobre aquest tema: "Puigdemont i Comín no renunciaran a les actes de diputats, i si ho fessin aplanarien el camí a la Moncloa. Hem de tornar a seure a negociar per desencallar la situació".

Per aquest motiu Rull afirma que seguiran negociant: "Volem parlar amb la CUP per saber quines alternatives hi ha i si si podem seguir negociant amb ells o no".

"Hem de trobar l’equilibri entre complir el mandat de la gent i aixecar el 155, que vol dir construir república fora i construir-la a dins. Si renunciem al relat republicà la viabilitat d’aquest país quedaria molt malmesa. Sense Govern l’1-O no l’hauríem pogut fer. I tot ho això no ho estem fent en un context pacífic perquè l’Estat ha decidit que per derrotar-nos ha de renunciar a l’estat de dret".

"El fiscal ens ha demanat que abjurem i renuncien a ser independentistes, i no ho farem, no ens fan por. A Brussel·les es pot dir el que vulguis sense anar a la presó, aquí a Espanya s’empresonen les idees", ha conclòs.