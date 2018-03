JxCat i ERC proposen una qüestió de confiança d'aquí un mes per convèncer la CUP

Les negociacions per aconseguir el suport de la CUP en el ple d'investidura d'aquest dijous a la tarda segueixen. Entre les qüestions que JxCat i ERC han posat sobre la taula aquest matí per convèncer els cupaires i assolir la majoria absoluta per a Jordi Turull, segons ha pogut saber l'ARA, hi ha hagut que el president de la Generalitat se sotmeti a una qüestió de confiança d'aquí un mes.

De fet, aquesta era una proposta que ja s'havia traslladat als anticapitalistes però que fins ara situaven a mig mandat. Ara bé, la situació d'excepcionalitat -argumenten les fonts consultades- fa que s'hagi posat sobre la taula aquest mecanisme. L'objectiu és investir Turull sigui com sigui perquè ja sigui president electe quan declari davant de Llarena (que pot tornar-lo a enviar a la presó).

"No tenim un acord de govern tancat", admeten fonts parlamentàries, després de la reunió de més de dues hores que han mantingut aquest matí. Altres fonts expliquen que l'oferta consisteix a seguir negociant després d'investir Turull i atorgar així a la CUP el poder per tombar el Govern si consideren que no se'ls ofereix un full de ruta assumible.

Tot i que no hi ha modificacions substancials respecte a la proposta que van fer arribar als anticapitalistes, JxCat i ERC consideren que es pot seguir avançant en la negociació per acordar un programa. Això sí, amb un Govern constituït i sense el 155.

Des de primera hora, les assemblees locals de la CUP s'estan pronunciant sobre la investidura, arran d'un document que va enviar ahir el secretariat nacional a les bases.

Seguir negociant amb Turull a la presó

De fet, les negociacions no s'aturaran en cap cas. Tant si Turull és investit com si no, el compromís que JxCat i ERC han fet arribar a la CUP és que seguiran negociant durant els pròxims mesos un full de ruta que convenci els anticapitalistes. En cas que aquest divendres Pablo Llarena enviï Turull i la resta de diputats investigats a la presó, les tres formacions s'han compromès a establir una estratègia antirepressiva per investir un nou candidat.