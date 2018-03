El nou secretariat de l'ANC escollirà Elisenda Paluzie com a presidenta en una reunió marcada pels empresonaments

Mentre al Parlament el sobiranisme -amb el president de la cambra, Roger Torrent, al capdavant- feia front comú en la denúncia contra els empresonaments a dirigents independentistes, el nou secretariat de l'ANC s'ha constituït per escollir els nous quatre càrrecs orgànics. Els 77 secretaris s'han reunit al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès i han reservat la primera fila per recordar els presos i els exiliats. Els nous membres consensuaran un comunicat en el qual es pronunciaran sobre l'embat judicial.

El principal punt a l'ordre del dia, però, és l'elecció de la presidència, la vicepresidència, la secretaria i la tresoreria. Elisenda Paluzie ja va confirmar que es postularia a la presidència i serà l'única que ho faci, de manera que serà el relleu de Jordi Sànchez al capdavant de l'entitat independentista, que ha transmès un missatge per carta als nous secretaris des de Soto del Real. Que Paluzie rellevaria Jordi Sànchez al capdavant de l'ANC es donava per fet, després que tots els possibles aspirants donessin la iniciativa a la professora d'Economia de la UB, que va guanyar les eleccions per prop de 2.000 vots respecte el segon classificat, el cofundador del Cercle Català de Negocis, Joan Canadell.

La pugna es produeix per la vicepresidència que, tal com va explicar l'ARA, es discuteix entre Canadell i el president del CIEMEN, David Minoves. La voluntat de tots dos de presentar-se provoca que, probablement, cap dels dos obtingui els dos terços de majoria necessaris per ser escollit. És per això que, segons ha pogut saber l'ARA, es va intentar buscar una figura de consens que acontentessin les dues parts. Aquesta persona havia de ser Pep Cruanyes, el quart més votat en les eleccions. Quan semblava que tot estava tancat, però, Canadell va fer saber a Paluzie que finalment es postulava i, per tant, Minoves també.

Els altres dos càrrecs són els de la secretaria i la tresoreria. Aquest últim recaurà en mans de Joaquim Arnau i pel que fa a la secretaria, els membres han hagut de votar entre la candidatura de Montserrat Rosell i la d'Eulalia Subirà, secretària en el darrer mandat.