L’Estat blinda el Parlament i les fronteres a l’espera de Puigdemont

Un operatiu policial revisant el clavegueram que porta fins al Parlament. Aquesta imatge resumia ahir l’obsessió del govern espanyol per tancar qualsevol via a un possible retorn de Carles Puigdemont -que dimarts havia demanat que li permetessin tornar a l’Estat- sense ser detingut. El president de l’executiu estatal, Mariano Rajoy, ja havia assegurat a primera hora en una entrevista a Onda Cero que farà “tot el possible perquè Puigdemont no sigui investit”. Però la imatge dels agents de la Policia Nacional calçant-se unes botes d’aigua abans d’endinsar-se en les clavegueres va ser més eloqüent que qualsevol declaració pública. Fins i tot en el cas improbable que el candidat de Junts per Catalunya es plantegés fer-les servir per arribar a la sessió d’investidura, ara ja sap que hi haurà algú vigilant. El govern espanyol s’ha compromès a detenir-lo tan bon punt posi un peu a l’Estat i analitza des de fa dies totes les vies d’accés que Puigdemont podria fer servir per arribar al Parlament.

Fonts de la Policia Nacional van confirmar a l’ARA que el desplegament al Parc de la Ciutadella, que també inclou la vigilància amb diverses furgonetes de tots els accessos -fins i tot a través del Zoo- forma part de l’operatiu que coordina el ministeri de l’Interior. El ministre, Juan Ignacio Zoido, ja va anunciar dimarts que les forces de seguretat treballen perquè Puigdemont “no pugui entrar ni en el maleter d’un cotxe” i, com es va poder observar ahir, tampoc a través d’algun hipotètic túnel secret. Cinc agents especialistes del cos estatal es van encarregar d’inspeccionar una per una cada claveguera de la Ciutadella, en una operació habitual abans de cada ple, però que acostumen a fer els Mossos d’Esquadra, actualment també sota les ordres de Zoido.

Els moviments policials alimenten la hipòtesi d’un possible retorn a Catalunya de Puigdemont. Una opció que el mateix president ha volgut deixar oberta aquesta setmana, malgrat que divendres passat l’havia donat per descartada davant el risc de ser detingut. L’Estat no vol que li passi com amb les urnes de l’1-O, que no va veure fins que ja eren als col·legis electorals, i pretén evidenciar ja que Puigdemont no podrà ser investit. Almenys no físicament, cosa que abocaria a una investidura telemàtica que seria immediatament recorreguda pel Tribunal Constitucional.

Esgotar els terminis

Puigdemont va retirar dimarts la petició per delegar el seu vot i ahir va tornar a dir que no es podia descartar que ell fos a l’hemicicle durant el ple de la setmana que ve. Però, malgrat les reticències d’ERC, JxCat i els republicans treballen per garantir que l’escenari de la investidura a distància sigui factible, diguin el que diguin els lletrats del Parlament. La intenció, segons diverses fonts, és mantenir la incògnita fins a l’últim minut per esquivar un possible veto del Tribunal Constitucional. Per això, encara no ha sigut formalment convocat el ple -ahir Catalunya Ràdio va avançar que la intenció del president del Parlament és convocar-lo per al 30 de gener- ni s’ha pres una decisió sobre la delegació del vot dels diputats a Brussel·les, bàsica per garantir la majoria absoluta en primera volta. Avui Roger Torrent i els portaveus dels grups abordaran aquesta qüestió.

El desplegament policial serveix per comprovar l’elevat risc de ser detingut si torna a Catalunya, però al mateix temps fa real la possibilitat del retorn de Puigdemont. Contribueix, per tant, a deixar oberta la incògnita fins a l’últim minut tal com pretén JxCat davant l’evidència que l’Estat no té cap intenció de negociar.

Zoido va dir dimarts que els cossos policials buscarien Puigdemont per terra, mar i aire, i ahir fonts del ministeri van confirmar, sense aportar detalls, que s’ha reforçat la presència de policia espanyola a Catalunya. Segons la SER, fins a 100 agents de reforç s’han desplegat a les comarques gironines per controlar la frontera amb França. Els serveis secrets espanyols també controlen els moviments del president i dels quatre consellers a l’exili, però el govern espanyol no escatima els recursos per impedir que se li escapi qui presenta avui com l’enemic número u de l’Estat.

A la recerca del president

Dimarts diversos agents de la Policia Nacional esperaven a la sortida del vol Copenhaguen-Barcelona per descartar que el president els hagués despistat a Dinamarca i, a última hora, hagués volat cap a Catalunya i no a Brussel·les. Tampoc ho tindria fàcil si, en lloc d’un vol comercial, decidís llogar una avioneta. Diumenge passat agents de la Guàrdia Civil van visitar les instal·lacions de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages per preguntar sobre la longitud de la pista i les característiques de l’aeròdrom, segons va informar l’ACN.

La obsessió policial per taponar qualsevol via de retorn del president -que no s’amaga ni té cap ordre de detenció a Bèlgica- fa que s’hagin multiplicat les iniciatives sarcàstiques a les xarxes socials. Des del joc #onésPuigdemont en què centenars d’internautes afirmen haver-lo vist en algun racó de Catalunya fins a l’adhesiu per als cotxes “Puigdemont a bord”, passant per les màscares amb la seva cara que algun tuitaire planteja que la gent es posi per camuflar-lo, l’humor també s’ha fet present per abordar una situació sense solució a la vista.