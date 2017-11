L'advocat de Puigdemont diu que el Govern va rebre "advertències de violència"

L'advocat del president de la Generalitat Carles Puigdemont a Espanya, Jaume Alonso-Cuevillas, ha afirmat aquest dijous que Puigdemont va rebre "advertències que hi podria haver violència", per la qual cosa "no va cridar a la desobediència" la ciutadania.

Després de participar avui al Congrés Internacional de Peritatge al Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat, ha assenyalat, en declaracions als mitjans, que no sap d'on van arribar les advertències, però que tant el Govern com Puigdemont "les van tenir molt presents".

A més, l'advocat del president ha explicat que existia la possibilitat que "la gent sortís a envoltar el Palau de la Generalitat" després de la proclamació de la República, i que no volia que ningú "s'arrisqués per culpa seva".

Alonso-Cuevillas també ha negat haver dit que s'havia frenat la proclamació de la "República" per evitar una "massacre", afirmació que el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, ha qualificat aquesta tarda de "mentida miserable".

L'advocat de Puigdemont ha considerat, a més, que probablement el procés d'extradició del seu client no es resoldrà fins després de Nadal.

A l'inici de la ponència sobre el peritatge que ha ofert el congrés, Alonso-Cuevillas ha dedicat unes paraules al conseller d'Interior, Joaquim Forn, ja que l'última vegada que va participar en una taula rodona al Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat ell hi era. "Joaquim, estem amb tu", ha recordat.