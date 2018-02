Llàgrimes falses per minar la moral d'un pres polític

"A la presó tothom enganya tothom”. Jordi Turull parla de mentides pietoses. Vol dir que quan ets a la presó i et visita la família fas veure que estàs bé perquè no pateixin. I ells fan el cor fort perquè no pateixi el pres. És un joc d’enganys per mantenir-se just en el llindar de dolor. “En realitat no saps què pensen ells i ells no saben què et passa pel cap a tu”, sintetitza el diputat i conseller destituït pel 155. Descriu una estratègia que es desmunta quan un element extern hi intervé. I això va passar a Estremera. Com si tingués el perfecte manual per minar la moral d’un pres polític, un funcionari del centre penitenciari va posar el dit a la llaga. El primer cap de setmana que la dona i la filla de Turull van poder visitar el conseller que s’estrenava com a reclús, tots tres van fer un esforç per fer bona cara. Van passar els 40 minuts i ell se’n tornava al cel·la amb certa tranquil·litat. Fins que el va interceptar el funcionari. “Com les has vist?”, li va preguntar amb aparent calidesa. “Prou bé”, va respondre ell. “Doncs tu les has vist bé, però abans ploraven”, va replicar el carceller. I tot es va esfondrar. “Vaig passar-me 24 hores, fins que vaig poder trucar a casa, pensant que havia passat alguna cosa greu a la família i que me l’amagaven. I després vaig saber que era mentida, que no havien plorat”, recorda Turull.

El diputat explica aquest episodi en un acte de suport als presos polítics organitzat per la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) a l’auditori del campus de la UPF al Poblenou. Al seu costat, la seva filla Laura va dient, escandalitzada: “Era mentida, era mentida!”.

La força d'ACDC per "fer soroll"

Els Turull són en una taula amb altres fills, parelles i nebots dels presos, exiliats i imputats (en llibertat provisional) del Procés. Modera la taula Empar Moliner, que s’ha passat moltes hores parlant amb les famílies i acompanyant-ne algunes a la presó. Tot i les seves hores de vol, no ha posat prou pell morta per encaixar aquestes històries.

Els Turull, la parella i la germana de Toni Comín, el fill de Meritxell Borràs, el nebot de Jordi Cuixart, el fill de Jordi Sànchez i una filla i la dona de Joaquim Forn són a la sala amb un únic objectiu: que el suport als presos “no s’apagui com una espelma”. Laura Masvidal, dona del conseller d’Interior destituït i encara a la presó, i Betona Comín han presentat l’Associació Catalana de Defensa dels Drets Civils (ACDC). “Ei-ci-di-ci”, pronuncia Masvidal. I afegeix amb mig somriure: “Volem fer molt soroll”.



Pol Leiva, nebot de Cuixart, porta una samarreta amb la inscripció “Llibertat presos polítics”, malgrat que el 20 de setembre funest que ha portat el seu oncle a la presó el seu pare li va trucar i li va dir:“Pol, no te metas en follones”. Independentista de pare castellanoparlant, reivindica Paco Candel i demana que es combati el discurs que parla de fractura social per culpa del Procés: “Divideixen més el Barça i el Madrid”, diu. I Moliner fa que sí amb el cap.