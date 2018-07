Llarena renuncia a l'extradició de Puigdemont perquè només és per malversació

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha renunciat a l'extradició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont perquè només és per malversació, tal com ja va avançar l'ARA. Llarena respon així al Tribunal de Schleswig-Holstein, que la setmana passada va admetre extradir Puigdemont per un presumpte delicte de malversació, però va descartar fer-ho per rebel·lió.

A més, el jutge retira les ordres europees i internacionals de detenció dictades contra Puigdemont, i també contra els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí, a més de Marta Rovira. Això vol dir que poden circular lliurement per tots els països del món, menys Espanya. Si Puigdemont no vol entrar a la presó, a Espanya no podrà tornar-hi fins d'aquí 20 anys, quan prescrigui el delicte.

Llarena ha decidit retirar les ordres europees i internacionals perquè ha considerat que la seva operativitat ha quedat "curtcircuitada". "No només curtcircuiten l'operativitat, sinó que deterioren l'apreciació de responsabilitat que recull la investigació des de l'inici", lamenta el jutge. Durant la interlocutòria, Llarena es dedica bàsicament a fer una llista de greuges contra el tribunal alemany i li retreu que "hagi avançat un enjudiciament que no és coherent amb la imputació".

A més, el jutge ha descartat portar el cas al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE), a Luxemburg, perquè considera que qui hauria d'haver plantejat la qüestió prejudicial és el tribunal alemany. Si ara fos Espanya qui la presentés, la resposta del TSJUE seria purament consultiva i no tindria efecte vinculant. "Quan hi ha dubtes d'interpretació d'una norma, el tribunal està obligat a formular la qüestió prejudicial al TJUE", retreu Llarena al tribunal alemany, i afegeix que si l'hagués presentat, ara hi hauria "una interpretació uniforme de la norma, que garantiria el principi d'igualtat a tota la UE".

Per aquest motiu Llarena, indignat, denuncia "la falta de compromís" del tribunal de Schleswig-Holstein amb uns fets que considera que "podrien haver trencat l'ordre constitucional espanyol". A més, a la interlocutòria denuncia que no s'han seguit els preceptes de la decisió marc sobre l'ordre de detenció europea, ni la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ni el manual sobre l'euroordre de la Comissió Europea.

Rebutjar l'euroordre és el mal menor per a Llarena, que evita així que el líder del Procés sigui jutjat per un delicte molt més baix que el dels altres membres del Govern. Els nou presos provisionals processats per rebel·lió sí que seran jutjats probablement aquesta tardor i s'enfrontaran a penes d'un màxim de 30 anys de presó.

Rebutjant l'euroordre, la suspensió de Puigdemont –que a Espanya té una ordre de presó i està processat per rebel·lió– continua vigent. Precisament, el president del Parlament, Roger Torrent, va desconvocar aquest dimecres el ple per falta d'acord entre ERC i JxCat sobre la suspensió dels diputats.

Puigdemont tornarà a Bèlgica però no de manera immediata

Després de la decisió de Llarena, Puigdemont tornarà a Bèlgica, però fonts del seu entorn descarten a l'ACN que el viatge es faci de manera "immediata" i apunten que encara podria trigar alguns "dies". Puigdemont té la intenció d'instal·lar-se a Waterloo, prop de Brussel·les, on residia abans de la seva detenció a Alemanya, i seguir amb les activitats que estava promovent llavors des de Bèlgica.

Amb la retirada de l'euroordre, ara s'aixecaran les mesures cautelars contra ell, que implicaven presentar-se regularment davant de la comissaria i la impossibilitat de sortir d'Alemanya. Puigdemont, com ja va passar el desembre, quan Llarena va retirar la primera euroordre, serà a partir d'ara lliure de viatjar a qualsevol país de la Unió Europea excepte a Espanya, on encara hi ha una ordre de detenció vigent contra ell.