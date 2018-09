Manuel Valls: "Vull ser el pròxim alcalde de Barcelona"

L'ex primer ministre francès Manuel Valls confirma que aspirarà a l'alcaldia de Barcelona en les eleccions municipals del maig de l'any que ve. Ho ha anunciat oficialment aquest dimarts a la tarda en una compareixença al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en la qual ha recordat els seus orígens i el seu "arrelament" familiar a la capital catalana. "La relació emocional amb aquesta ciutat és importantíssima per a mi des de sempre. Recordem els primers balls, les primeres discoteques i els primers amors", ha explicat Valls, que assegura que la primera vegada que va dir 't’estimo' ho va fer en català.

"He observat amb preocupació alguns canvis que s’han produït a la ciutat", ha assegurat, després d’avisar que Barcelona té "problemes greus i s’està deteriorant". En la seva anàlisi de la situació de la ciutat, Valls ha defensat "canviar de rumb" i ha opinat que "cal un nou lideratge". Així, ha assegurat que les polítiques d’habitatge de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han estat "decebedores". Pel que fa al turisme, Valls ha assegurat que no és "un enemic" per a Barcelona i ha censurat els discursos que el "criminalitzen".

Valls s'ha mostrat insistent amb la qüestió de la seguretat i ha subratllat que no es pot permetre que el "nom de Barcelona s'associï a narcopisos o inseguretat". "La violència és sempre una injustícia i jo seré més ferm que mai contra la violència”, ha avisat. "He sigut alcalde d’Ebry i ministre de l’Interior i sé que tots els problemes s’ha afrontar”, ha assegurat, a més d'expressar total confiança a la Guàrdia Urbana.

Posar fi a la "confrontació"

El polític francès també ha fet referència al Procés i ha assegurat que la seva aposta és posar fi a "la confrontació constant i la utilització dels espais públics per part de l’independentisme". "Barcelona ha de ser un punt de trobada, un espai de convivència, l’inici de la solució per superar les divisions que es viuen a Catalunya", ha assegurat. "Hem de rellançar Barcelona", ha conclòs.

Sobre els suports dels partits, Valls ha afirmat que compta amb el de Ciutadans, però ha anotat que el seu "desig és que en siguin més". El futur candidat ha deixat clar que no està en contra dels partits polítics però que es presenta amb una "plataforma transversal".