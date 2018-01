Ernest Maragall alerta del risc d'investir Carles Puigdemont si això suposa mantenir el 155

El diputat d'Esquerra Republicana Ernest Maragall alerta del risc d'investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat si això suposa que s'allargui l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució, imposada pel govern central. En una entrevista a 'El suplement' de Catalunya Ràdio, Maragall ha apostat per prendre una decisió valorant "costos i beneficis".

"Si la investidura desemboca en un nou bloqueig institucional, no serà una bona solució", ha explicat Maragall, que ha insistit que "el país està per damunt de qualsevol persona" i que l'obligació que tenen ara els diputats independentistes és "recuperar" el Parlament i el Govern perquè siguin un reflex de la "voluntat democràtica" expressada pels catalans l'1-O i el 21-D: "No necessitem més màrtirs".

Maragall ha tornat a tenir un record pels diputats absents o la presó, com ja va fer en el seu discurs durant l'obertura de la sessió constitutiva del Parlament. "No es poden oblidar", ha remarcat Maragall, que també ha acusat l'Estat de "buscar la política de la derrota en lloc de la de la mà estesa".