Maragall insisteix en la reobertura de les delegacions i confia a no arribar als tribunals amb Borrell

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha insistit aquest divendres en la reobertura de les delegacions del Govern, malgrat "l'anunci polític" del ministre Josep Borrell de presentar-hi un recurs contenciós-administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Considera que es tracta d'una "història limitada a uns casos concrets" i ha reiterat que "no atura res, no impedeix que el projecte, l'estratègia i el compromís tirin endavant". "Ja ens veurem, si cal, espero que no, als tribunals", ha resolt Maragall.

Maragall s'ha reunit aquest divendres amb la delegada a Alemanya, Marie Kapretz; el delegat a Itàlia, Luca Bellizzi; el del Regne Unit i Irlanda, Sergi Marcén, i el de Suïssa, Manuel Manonelles, per repassar els objectius i l’estratègia del departament, a la seu de la conselleria a Barcelona. També hi ha participat per via telemàtica la delegada del Govern davant la Unió Europea, Meritxell Serret, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont.

En una atenció als mitjans posterior, Maragall ha assegurat que el seu departament ha recuperat una "normalitat pre-155", tot i que "no completament". De fet, la primera fase de reobertura no retornarà a la xifra de delegacions que hi havia en funcionament abans de l'aplicació de l'article 155.

El calendari del Govern preveu per ara encetar-ho amb la posada en marxa de la delegació de Berlín el 19 de setembre, i a finals de mes, Londres. A principis d'octubre es preveu inaugurar Roma, i a finals d'octubre, Ginebra. La intenció és que quan acabin els concursos públics per escollir delegat a França i els Estats Units es reobrin aquestes dues entre finals d'octubre i principis de novembre.

En una segona fase, "d'expansió", tal com ja s'havia previst, es reobrirà Portugal i s'avançarà en la delegació d'Estocolm i els països nòrdics, i els Balcans. Una tercera etapa, "d'ampliació", encarà està verda i no se'n preveu l'aplicació fins a principis de l'any vinent.

D'altra banda, Maragall ha confiat que de "manera immediata" es convoqui la subcomissió d'Exteriors que es va començar a posar en marxa amb la reunió de la comissió bilateral, a principis d'agost. La intenció és "incloure aspectes pendents amb el ministeri", ha apuntat.