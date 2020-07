Marc Castells: “El projecte de Puigdemont s’ha escorat massa a l’esquerra i demanem que sigui més central”

Marc Castells (1972) és alcalde d’Igualada i un dels membres de la direcció del PDECat que negocia l’ordenació de JxCat.

Com va viure el confinament de la conca d’Òdena?

Va ser una experiència molt complicada. Va ser el primer confinament que s’ha fet mai al país i moltes de les coses que ens preguntàvem no hi havia capacitat per respondre-les. Va ser molt dur i hi va haver moltes víctimes. Hem patit molt.

Creu que ho va fer bé el Govern? Vostè fins i tot va contradir-lo en el recompte de defuncions.

Sempre que hi va haver alguna cosa que no encaixava amb la realitat, ho vam denunciar. La comunicació hauria d’haver sigut molt millor entre la Generalitat, l’Estat i els ajuntaments. Entenc, però, que és una situació molt difícil de gestionar i que Salut va fer el que va poder.

Quin és l’escull de les negociacions entre el PDECat i la Crida per construir una candidatura conjunta?

Estem negociant. Tenim l’esperança d’arribar a un acord, però també estem preparats per al desacord.

Però quin és l’escull?

Primer, JxCat no es pot entendre sense el PDECat. Té una gran quantitat d’alcaldes, diputats i actors institucionals. I, segon, té una ideologia que ha de ser representada perquè és la central del país, la que gestionarà amb més garanties la crisi.

La Crida defensa fer un nou partit i el PDECat una coalició. Per què és tant important la fórmula?

La fórmula és la que pugui garantir que el que representa el PDECat hi sigui. És una equivocació demanar al PDECat que es dissolgui. És molt important per sumar. Prescindir-ne pot ser un error.

S’ha de moure Puigdemont?

No ens aixecarem de la taula de negociació fins que puguem arribar a un acord. Volem preservar una ideologia central i això passa per defensar projectes en què no s’ha fet prou èmfasi: donar suport tant a l’escola pública com a la concertada, a l’economia productiva i als autònoms.

Com valora el moviment de Puigdemont per tenir la marca JxCat?

Tothom fa moviments per condicionar les negociacions.

¿Admet que el PDECat ja no té el control de la marca de JxCat?

Insisteixo que JxCat no és possible sense el PDECat. Hi ha acords en aquest sentit que s’han de complir.

Quins són aquests acords?

Ja sortiran quan toqui. Per l’ètica i la responsabilitat de la gent que signa els acords, s’han de complir.

¿Aquest acord de què parla és que cap de les parts ha de poder usar la marca JxCat si no hi ha pacte?

Estic convençut que arribarem a un acord. Som els campions del diàleg.

Puigdemont convoca el dia 25 una assemblea per formar un nou partit. Vostès diuen que no permeten la doble militància. ¿Li obriran un expedient o l’expulsaran del partit?

Legítimament el president Puigdemont pot fer el que li plagui. El PDECat no ha d’expulsar ningú. En tot cas, per coherència personal i política s’ha de fer veure que no pots estar en dos partits. Seria un cas únic al món. Vostè marca una data límit, el 25, però allà ni s’acaba ni es comença res. El PDECat abans, durant o després reunirà els seus òrgans per decidir el seu futur.

Però què faran amb els associats que hi participin?

Imagini’s que arribem a un acord abans i que no es fa res el 25. No podem especular sobre el futur.

¿El PDECat vol representar l’espai del centredreta?

L’espai que representa el PDECat, en l’àmbit nacional, està allunyat de Marta Pascal i, en l’àmbit ideològic, allunyat de Jordi Sànchez. Entre aquests dos espais, ens movem en la centralitat. Pateixo quan veig que no hi ha una força que proposi reformes que garanteixin, per exemple, la propietat privada davant les màfies ocupes. És una cosa que és sagrada, i la volem representar.

¿El PDECat està d’acord amb la pujada de l’IRPF i de successions?

Els impostos que es paguen a Catalunya són molt més alts que en altres comunitats. Internament, a JxCat, hem expressat el que no ens ha agradat. No estem d’acord amb l’impost de successions. S’està castigant enormement la classe mitjana, el PDECat ha de ser el garant que tornarà a ser forta.

¿Això és el que els separa del projecte de Puigdemont i Sànchez?

S’ha escorat molt cap a l’esquerra, i ara venen moments de gestió i de fer la política que ajudi a recuperar l’economia del país. El PDECat demana que sigui més central.

¿JxCat ha de defensar la confrontació amb l’Estat?

En dos anys, quina confrontació hem fet que sigui real? Hem de parlar amb claredat: tenim un objectiu que és la independència i hem de trobar fórmules de muscular per fer el projecte imbatible. A part de la confrontació, hem de gestionar i fer millor el país. I aquí els referents ideològics són millorables.

¿A Madrid defensarien una via més pactista que l’actual JxCat?

La taula de diàleg que s’ha pactat entre ERC i el PSOE és per marejar la perdiu i no porta enlloc. Pedro Sánchez incompleix tots els acords.

Com interpreta el silenci de l’expresident Artur Mas?

És un referent i estic convençut que es posicionarà d’aquí poc. Li tinc una admiració molt gran.

Si no hi ha acord, el PDECat s’enfrontarà a Puigdemont?

No estarem mai davant de Puigdemont, però tampoc al darrere.

¿Vostè pot ser el candidat del PDECat a les eleccions?

He après a estar preparat per a tot i a punt per servir els ciutadans. No puc descartar res.

El PDECat pactarà amb el PNC?

És molt difícil. Per a mi seria impossible aquest plantejament.

Quines diferències hi ha amb el partit de Pascal?

La principal és que el PDECat és un partit independentista. La independència ha de ser inequívocament una línia troncal.