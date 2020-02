Marta Pascal deixa el seu escó al Senat: "La coherència i els principis són molt importants"

Marta Pascal ha anunciat que deixarà el seu escó al Senat. "La coherència i els principis són molt importants", ha explicat en una entrevista a TV3. Pascal ja ha comunicat la seva decisió a l'expresident Carles Puigdemont, l'expresident Artur Mas i el president del PDECat, David Bonvehí. Pascal va ser elegida senadora per designació autonòmica pel Parlament i ha dit que mantindrà l'escó fins al proper ple per no deixar el grup amb "un efectiu menys". L'encara senadora també ha comunicat la seva decisió al portaveu del PDECat a la cambra alta, Josep Lluís Cleries.

"Crec que faig el que toca", ha explicat Pascal, que ha afegit que la decisió l'ha pres per "voluntat pròpia". De tota manera, ha assegurat que, ara per ara, no té sobre la taula desvincular-se del PDECat: "Vull continuar fent política". En aquest sentit, ha admès que li "agradaria" quedar-se al partit, però ha reconegut que dependrà del rumb que agafi en els propers mesos. "M'agradaria quedar-me al PDECat, no haver de marxar", ha afirmat.

Tal com he explicat fa uns minuts a @elsmatins he decidit deixar el meu escó al Senat. Aquí teniu la meva carta de renúncia. Gràcies a tots els que m’heu fet confiança en aquesta etapa. La política no acaba en un càrrec i en seguiré fent des de la militància de base! pic.twitter.com/6aC8AVNiBe — Marta Pascal 🎗 (@martapascal) February 24, 2020

Després d'anunciar la seva decisió de deixar l'escó en l'entrevista, Pascal ha fet un tuit on ha fet pública la carta que ha enviat al president del PDECat, David Bonvehí. Pascal carrega contra l'estratègia política de JxCat i assegura que no ha assumit un rol que serveixi per solucionar el conflicte català: "Ha quedat presonera d'un simbolisme estèril i d'una retòrica molt estrident que ha deixat les nostres institucional a la intempèrie". I en aquest sentit, assegura que no pot continuar sent senadora per un grup del qual no comparteix la seva estratègia. "Vull seguir expressant-me de forma clara, sense lligams i amb tota llibertat i claredat, i alhora actuar plenament de forma coherent entre el que crec i el que faig", ha afirmat a la carta.

A més, Pascal també és molt crítica amb les dinàmiques internes de partit, que considera un "clima d'intolerància i agressivitat" contra els que no han compartit "determinades decisions". "En lloc de construir una proposta àmplia que aspira a representar a molta gent, s'imposa la posició d'aquells que en nom d'una suposada coherència necessiten del bloqueig per poder mantenir les seves posicions de poder", ha criticat.

No a la desobediència ni la unilateralitat

Pascal s'ha tornat a desmarcar de l'estratègia de desobediència i unilateralitat. "Són praxis que no comparteixo", ha afirmat, al mateix temps que també ha assegurat que no són "desllorigadors" per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat. "No vull que els meus ideals es mesurin en funció dels actes de desobediència i d'unilateralitat", ha afegit. I en aquest sentit, s'ha mostrat partidària del diàleg amb l'Estat, de la "paciència radical en la gestió dels temps" per tal d'arribar a un referèndum acordat.