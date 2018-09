"Colpistes", "nazis", "germen" o "virus": alguns dels insults de jutges contra l'independentisme en un xat del CGPJ

"Colpistes", "nazis", "germen" o "virus". Aquests són alguns dels insults que apareixen contra l'independentisme i els seus dirigents en un fòrum de jutges i magistrats de tot l'Estat emparat pel servidor del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Segons ha revelat Eldiario i El món, en aquest xat (una espècie d'intranet) diversos jutges i magistrats han reproduït comentaris ofensius cap als dirigents independentistes des de l'1 d'octubre fins ara i s'ha comparat el que passava a Catalunya amb el nazisme. "Amb els colpistes no es negocia ni es dialoga", s'assegura en un dels missatges als quals han tingut accés aquests digitals. Durant les converses es parla de "germen independentista" o, fins i tot, un dels magistrats diu que va marxar de Catalunya perquè "el virus de l'odi no inoculés" al seu fill. Altres mostren la seva preocupació per la crisi a Catalunya sense comentaris ofensius.

"És d'esperar que els sediciosos catalans els tractin a la presó com a Tejero", assegura un comentari.

Just després de conèixer la notícia, el PDECat ha demanat la compareixença urgent de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i portarà els correus a la Fiscalia. La formació considera "gravíssimes i aberrants" les revelacions, que certifiquen la "persecució ideològica" de l'independentisme i la "total indefensió i inseguretat jurídica a l'Estat". Així, demanen l'"anul·lació immediata" de la causa judicial contra el Procés.

Doble vara de mesurar

Les paraules d'un jutge en un espai similar ja van servir per obrir una causa a la fiscalia. En aquell cas va ser el ministeri públic va denunciar el jutge, Federico Vidal, perquè en un xat va titllar de terroristes uniformats la policia que va actuar l'1-O. En aquell moment, la comissió disciplinària del CGPJ va culpar Vidal i el va multar en 600 euros en considerar els missatges eren una falta greu de consideració cap a la policia judicial.