El PDECat es divideix en la primera votació al Congrés després de l'assemblea

La nova etapa encetada pel PDECat després de l’assemblea d’aquest cap de setmana comença a cristal·litzar al Congrés de Diputats. El grup del PDECat a la cambra baixa espanyola s'ha dividit aquest dimecres en la votació de la nova administradora única de RTVE. La vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras, i els diputats Lourdes Ciuró, Sergi Miquel i Toni Postius s'han absentat de la votació, mentre que el portaveu a la cambra baixa, Carles Campuzano, el coordinador dels diputats, Jordi Xuclà, i els diputats Feliu Guillaumes i Ferran Bel s’han quedat a la votació.

Diverses fonts han explicat a l’ARA que el moviment s’ha produït després que Nogueras, que dilluns va avisar en una entrevista a Catalunya Ràdio que a Pedro Sánchez li costaria més obtenir el suport dels demòcrates en la votació, apostava per fer un gest en la votació de RTVE, que ha provocat la divisió. Es dona la circumstància que els diputats que s’han quedat al ple són els més pròxims a l’anterior direcció, mentre que Nogueras, que va ser triada vicepresidenta aquest cap de setmana, s’alinea més amb les tesis de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El PDECat es troba immers en un debat sobre quina orientació han de tenir els seus vots al Congrés de Diputats, amb la dicotomia entre oferir estabilitat a Pedro Sánchez mentre hi hagi oberta una via de diàleg o extremar la tensió, aprofitant el paper de frontissa que els atorga l’aritmètica parlamentària. Fonts del partit han explicat que en la votació definitiva de Rosa María Mateo com a administradora única de RTVE el partit acabarà votant-hi a favor, després que ja s’hagués compromès amb l’executiu espanyol a donar suport a l’anterior proposta de consell d’administració, que va acabar fracassant per l’error de dos diputats i l’absència de dos més, la setmana passada.

Però el debat de fons continua i no queda clar de moment quina posició prendran davant d’una altra votació clau, la del sostre de despesa que es farà previsiblement divendres. Al partit tampoc es descarten canvis dins del grup parlamentari, com a conseqüència del canvi a la direcció i de l'orientació política del partit. Tot i que a hores d’ara el lloc de Campuzano no estaria en discussió, Nogueras podria passar a tenir un paper més preeminent dins del grup.

En canvi, el grup d'ERC sí que ha donat suport en bloc a la votació, que no ha prosperat perquè necessita els dos terços de la cambra.