PSC i Cs demanen la compareixença de Torra al ple per les vagues dels treballadors públics

El PSC i Ciutadans han demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que comparegui al ple del Parlament per donar explicacions de què pensa de les vagues de metges i d'altres col·lectius de treballadors públics que s'estan produint aquesta setmana.

En roda de premsa aquest dijous la portaveu dels socialistes, Eva Granados, ha anunciat que ha registrat una petició de compareixença del president i ha denunciat el "silenci escandalós" del Govern sobre el "deteriorament" dels serveis públics. Segons la diputada del PSC, la realitat del país li va esclatar a les portes del Parlament i ha criticat que Torra estigui "desaparegut" i que "no hi és; i el més greu, que tampoc se l'espera". "Catalunya no té un govern i la situació no aguanta ni un minut més", ha conclòs.

Al seu torn, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha explicat aquest dijous que el seu grup ha demanat una compareixença "urgent" del president del Govern al ple del Parlament. Arrimadas ha acusat l'executiu d'estar governant "contra els catalans" i de viure en una "república imaginària" i un "Matrix paral·lel" on no afronten els "problemes reals" dels catalans. En aquest sentit, ha criticat el govern Torra de "tenir molt poca vergonya" d'anunciar l'obertura de noves "ambaixades", en referència a les delegacions de la Generalitat a l'exterior, la mateixa setmana de la vaga.

Arrimadas també ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a "actuar" davant el que considera una situació "insostenible". "Què més ha de passar perquè Sánchez enviï a Torra el requeriment demanant-li si es compromet a complir la legalitat i aturar pla il·legal de secessió?", ha sentenciat la líder de Cs.