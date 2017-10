El PSC diu que el 155 s'ha aplicat amb "sentit comú" i celebra unes eleccions en què preveu "guanyar pes"

Després de fracassar en els nombrosos intents de mediació per evitar la DUI i el 155, el PSC veu la intervenció de l'autonomia com un mal menor que, fins i tot, beneficia el partit. El secretari d'organització dels socialistes, Salvador Illa, ha afirmat aquest dissabte que el 155 s'ha aplicat amb "sentit comú", i ha fet una "valoració positiva" del fet que el president espanyol, Mariano Rajoy, hagi convocat unes eleccions autonòmiques per al 21 de desembre.

. @socialistes_cat En el dia més trist a causa d'una decisió equivocada i irresponsable dels independentistes,un raig de llum: #21D eleccions — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 27 de octubre de 2017

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ja va dir ahir en un tuit que les eleccions eren un "raig de llum" en "el dia més trist a causa d'una decisió equivocada i irresponsable". Uns comicis que el PSC ja havia reclamat com a alternativa al xoc de trens i que ara, malgrat la suspensió de l'autonomia, celebra que s'hagin convocat. "És el moment de donar la veu als catalans […] i puguin decidir el rumb que ha de prendre Catalunya", ha argumentat Illa en roda de premsa a la seu del partit, i ha defensat que la millor opció és "canviar el rumb dels últims cinc anys, que no han donat cap resultat positiu" i han estat un "fracàs".

Sobre la possibilitat que totes les forces amb representació parlamentària es presentin el 21-D i que el resultat torni a donar majoria a l'independentisme, Illa ha respost: "No tenim por de les urnes ni que els ciutadans decideixin", i s'ha mostrat convençut que els "plantejaments" del PSC "guanyaran pes".

Després d'anunciar que la maquinària electoral ja s'ha posat en marxa al PSC –que ja compta amb el candidat, Miquel Iceta, i amb un programa pràcticament enllestit–, Illa ha deixat clar que ara mateix, un cop aplicat el 155, "l'única realitat i legalitat vigent és la legalitat constitucional i estatutària", i és per això que ha demanat "serenitat i sentit comú" als membres del Govern.

En cas que aquests membres del Govern, però, acabessin detinguts per un presumpte delicte de rebel·lió, el dirigent socialista ha recordat que "els actes tenen conseqüències". "En un estat de dret amb separació de poders això és així. Ens agradaria que s'actués amb sentit comú i proporcionalitat, i espero que no hi hagi conseqüències desagradables, però l'estat de dret no pot deixar de funcionar", ha afegit.

Iceta, Marín i Illa, demà a la manifestació de Societat Civil Catalana

El PSC participarà aquest diumenge com a partit en la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) a Barcelona que té el lema de "Tots som Catalunya". A l'última marxa de la plataforma espanyolista el partit no hi va assistir oficialment, però diversos dirigents van ser a la capçalera i a l'escenari de la mobilització.

En aquesta ocasió, encapçalaran la delegació socialista el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; la primera secretaria adjunta, Núria Marín, i el secretari d'organització, Salvador Illa. Fonts del partit justifiquen aquest canvi per una qüestió de "context". El PSC, de fet, es disputa amb Cs i el PP gran part de l'electorat i, després que Rajoy hagi anunciat eleccions, no vol deixar passar cap oportunitat per reivindicar-se.