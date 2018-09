Cs amenaça amb recórrer a la via penal contra Torrent per l'acord sobre la suspensió dels diputats processats

Ciutadans no té cap intenció de variar l'estratègia que va fer servir la passada legislatura contra la presidència del Parlament. El vicepresident segon de la cambra, José María Espejo-Saavedra ha amenaçat amb tornar a recórrer a la via penal contra el president, Roger Torrent, en considerar que aquest dimarts s'ha consumat un "delicte de desobediència". Espejo ha reaccionat d'aquesta manera a l'anunci d'un acord entre JxCat i ERC per deixar en mans del ple del Parlament la suspensió dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem.

De moment, el vicepresident segon redactarà un vot particular contra la decisió majoritària que ha pres aquest dimarts la mesa i reclamarà a Torrent que reconsideri la seva posició. I si no, li demana que assumeixi les seves responsabilitats: "Sorprenentment segueix la mateixa estratègia que Forcadell i haurà d'assumir les conseqüències, que nosaltres li exigirem en totes les instàncies judicials que veiem oportunes".

Menys bel·ligerant s'ha mostrat el PSC. Els socialistes estan d'acord que la suspensió dels diputats processats pel Tribunal Suprem no pot alterar ni les majories parlamentàries ni ha de provocar la renúncia de cap dels afectats. Ho està des del primer dia, segons ha subratllat aquest dimarts el portaveu adjunt del grup parlamentari, Ferran Pedret, que ha lamentat que JxCat i ERC "hagin estat marejant la perdiu" durant tres mesos per acabar acceptant "que els diputats han de ser suspesos".

Després d'escoltar l'acord al que han arribat els principals grups independentistes -anunciat aquest mateix dimarts pel president del Parlament, Roger Torrent, i pel vicepresident primer, Josep Costa-, Pedret ha arribat a la conclusió que finalment es complirà la interlocutòria del Suprem. De fet, ha recordat que ja s'ha complert en part, perquè els diputats suspesos per Llarena ja no cobren el seu salari.

Ni JxCat ni ERC han explicat encara quin serà el dictamen de la comissió de l'estatut del diputat que haurà de votar el ple. El portaveu socialista no entendria que se sotmetés a votació qualsevol altra cosa que no fos la suspensió dels diputats. I, complint amb la resolució judicial, Pedret ha pronosticat que els diputats independentistes hauran de votar a favor de la suspensió dels diputats. "No s'entendria que el poder legislatiu esmenés la pla al judicial", ha apuntat.