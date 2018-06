Aragonès: "El diàleg ha de tenir com a objecte central el reconeixement de l'1-O"

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha obert el Consell Nacional d'Esquerra Republicana advertint al president del govern espanyol que el diàleg amb Catalunya dependrà del reconeixement dels drets nacionals. "Si no és per parlar sobre el dret a l'autodeterminació, no s'estarà abordant la qüestió de fons", ha subratllat Aragonès. També ha enviat un missatge a la corona: "el Rei i la constitució estan qüestionats a Catalunya perquè fa temps que l'han abandonat".

Aragonès, president adjunt dels republicans, ha explicat que ERC està disposada a "parlar amb qui faci falta", però ha afegit que aquest diàleg no ha d'estat sotmès "ni a condicions ni renúncies". " No renunciarem a res, a cap tema sobre la taula, i reconeixem que l’altra part tampoc ha de renunciar a res", ha sentenciat. "El diàleg ha de tenir com a objecte central el reconeixement i l’exercici del dret a l’autodeterminació i, si no reconeixen l’1-O, han de posar els instruments perquè sigui reconegut", ha indicat.

El vicepresident del Govern ha assegurat que "hi haurà més 1 d'octubres", però que s'han d'eixamplar les bases socials "per poder garantir que al proper es guanyi la república". A més, ha manifestat la importància que es pugui fer política sense por a la repressió i ha instat l'Estat a respectar els drets dels catalans.

Sobre les polítiques del Govern, ha recordat l'aixecament de la intervenció financera, i ha dit que l'estat havia bloquejat 800 milions d'euros; 300 dels quals, anaven destinats al tercer sector i polítiques socials. Aragonès també ha manifestat la intenció que el nou executiu dediqui més esforços a reduir les desigualtats al país. "Hem de repartir les oportunitats", ha assegurat, tot afegint que "la república només té sentit sí és per a tothom".