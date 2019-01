Puigdemont porta al TC Torrent i la mesa per retirar-li la delegació de vot

L'expresident i diputat de JxCat Carles Puigdemont ha portat al Tribunal Constitucional l'acord de mesa entre Esquerra i el PSC que va retirar-li la delegació de vot al ple. Segons avança Eldiario, és un escrit que l'expresident afegeix al recurs contra la seva suspensió a l'alt tribunal. Encara no ha estat considerat pel Constitucional.

En l'escrit, Puigdemont argumenta que la decisió de la mesa vulnera els seus drets fonamentals, en concret, l'article 23 de la Constitució sobre participació política, reconegut també en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Defensa, a més, que el ple del Parlament va votar contra la suspensió dels diputats -seguint l'article 25 del reglament- i que aquesta decisió del ple té "vigència jurídica". En aquest sentit, acusa ERC i el PSC d'incomplir el que va dir el ple.

"El principal efecte jurídic de la decisió de no suspendre els drets parlamentaris d'un diputat és, com és obvi, que els drets parlamentaris d'aquest diputat no es troben suspesos conforme dret", diu el recurs, i afegeix: "L'actuació de la mesa és una decisió arbitrària, sense base jurídica i sense motivació vàlida de cap tipus".

El dia 2 d'octubre la mesa del Parlament, va acordar amb els vots del PSC i ERC deixar sense efectes els vots dels diputats de JxCat, inclòs el de Puigdemont. JxCat hi va votar en contra en considerar que Puigdemont no està suspès. És per això que, d'acord amb l'escrit, Puigdemont considera que la mesa ha vulnerat els seus drets polítics i també els dels seus votants a les eleccions del 21 de desembre.



També afegeix que la mesa del Parlament no és competent per decidir sobre l'estatus parlamentari de Puigdemont, ja que és la comissió de l'estatut del diputat i, posteriorment, el ple.

En el recurs també carreguen contra el Suprem, ja que la llei d'enjudiciament criminal fixa que per aplicar la suspensió cal que el processament sigui ferm, siguin individus "rebels" i estigui decretada la presó preventiva. L'escrit, doncs, respon que Puigdemont no està en presó preventiva i, a més, els tribunals alemanys han desestimat extraditar-lo per un delicte de rebel·lió i sedició. Remarca, a més, que d'acord amb la jurisprudència del constitucional per rebel s'entén un individu amb "armes de guerra i explosius".

Qüestió tècnica

Fonts de JxCat rebaixen el recurs assegurant que és una "qüestió tècnica", afegint que si s'han impugnat totes les resolucions del jutge Pablo Llarena, també s'han d'impugnar tots els actes que n'hi donen compliment. A més, afegeixen que és un pas necessari, el d'esgotar tots els recursos, per poder arribar a Estrasburg.