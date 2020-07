Puigdemont ja controla el partit de JxCat

La marca. Aquest és ara per ara el principal cavall de batalla entre els afins a Carles Puigdemont i la direcció del PDECat. Les dues parts mantenen que encara és possible arribar a un acord, però mouen les seves peces per guanyar posicions en una negociació que cada dia es veu més difícil que acabi en acord. Per controlar la marca Junts per Catalunya, l'expresident del Govern va iniciar una OPA sobre el nom del partit registrat el 2018 al ministeri de l'Interior. El moviment, avançat en exclusiva per l'ARA dimarts passat, ja s'ha completat i ara és un alcalde afí a Puigdemont, Carles Valls (Balenyà) qui consta com a president de JxCat en substitució de Laia Canet Sarri, exconsellera municipal de JxCat a Barcelona. Així consta en el registre de partits polítics.

Al PDECat li va passar desapercebuda l'operació fins que se'ls hi va comunicar als seus dirigents aquesta mateixa setmana per part de l'entorn de Puigdemont. Ara, la direcció del Partit Demòcrata analitza amb els seus serveis jurídics la legalitat de l'operació -que ha completat un advocat- i defensa que, encara que Puigdemont controli el partit, el nom de JxCat no es podrà fer servir sense el PDECat, que el va fer emprar en les últimes eleccions al Parlament.