Els dos ferits més greus durant les protestes per la sentència del Procés evolucionen favorablement

En els últims sis dies almenys 593 persones han resultat ferides durant les protestes a Catalunya després de la sentència del Procés, segons l'últim balanç del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La majoria van rebre l'alta in situ. Aquest recompte no inclou, però, les persones que van anar elles mateixes a rebre atenció mèdica o les que per algun motiu es van estimar més no demanar-ne. El SEM admet que segurament hi ha més agents ferits que ells no tenen comptabilitzats perquè són atesos per la seva mútua un cop acaben el servei.

Quatre persones han perdut un ull per impacte d'una pilota i hi ha deu persones hospitalitzades, entre les quals un policia nacional que està ingressat en estat molt greu però "no es tem per la seva vida", segons expliquen fonts del departament de Salut.

Tot i que el seu pronòstic va empitjorar durant el cap de setmana, passant de greu a molt greu, el cos de policia espanyola va assenyalar a través d'un tuit que l'home ha experimentat una "lleugera millora". Segons fonts de Salut, tot i que continua en estat "molt greu", "no hi ha risc vital" i va millorant.

D'altra banda, una noia que estava en estat molt greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per un traumatisme cranioencefàlic ha evolucionat favorablement i ara la seva valoració és únicament greu, segons fonts de Salut. La noia va millorar després de l'operació a la què va ser sotmesa dissabte a la nit. Les mateixes fonts no han pogut confirmar a l’ARA la causa del traumatisme. Paral·lelament, el centre Irídia demanava ahir imatges i testimonis de l’impacte d’una bala de foam dels Mossos al cap d’una persona divendres a la zona dels Jardinets de Gràcia, però no queda clar si es tracta del mateix cas.

Entre els 10 hospitalitzats -dues persones han rebut l'alta aquest dilluns al matí- tres més continuen en estat greu. Els ferits són als hospitals de la Vall d'Hebron, Sant Pau, Hospital del Mar i Sagrat Cor de Barcelona i a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

Arran dels incidents dels últims dies hi ha 10 hospitalitzats



◽️4 Hospital Sant Pau: 1 molt greu, 3 greus per lesions oculars

◽️1 menys greu Hospital del Mar

◽️1 greu Vall d’Hebron

◽️2 menys greu a Sagrat Cor

◽️2 greus a Trueta — Salut (@salutcat) October 21, 2019

La majoria de ferits es van produir divendres, coincidint amb la jornada de vaga general, quan el SEM va atendre fins a 182 persones –inclosos 8 mossos d’esquadra i 72 agents de la Policia Nacional–, la majoria de les quals a Barcelona. 50 d’aquestes persones van haver de ser traslladades a centres mèdics. Dilluns es van registrar 115 assistències sanitàries a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona.

El Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre aquest dilluns tres persones. Una persona que va ser atropellada a la C-60 a Argentona i ja ha rebut l’alta hospitalària i dues persones a la C-25 a Gurb, una d’elles un agent dels Mossos d’Esquadra amb una luxació a l’espatlla, que van ser traslladats a centres sanitaris.