Rivera avisa a Torra que no cal que vagi al Congrés "si no és per demanar disculpes i acatar la Constitució"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que "obri el Parlament" ha criticat la invitació de la presidenta del Congrés, Ana Pastor, al president de la Generalitat, Quim Torra, perquè vagi a la cambra baixa a explicar el seu projecte: "Un cop obri el parlament, després discutirem si va al Congrés". Rivera ha avisat que només acceptaran que vingui al Congrés si "demana disculpes a tots els espanyols per haver-los dit bèsties tarades i a acatar la Constitució".

Un any després dels plens del 6 i 7 de setembre, Ciutadans ha organitzat un acte a Barcelona per no oblidar aquells dos dies i apel·lar una altra vegada a la Constitució com a recepta per frenar l'independentisme. El president del partit taronja, Albert Rivera, ha reiterat la seva aposta per aplicar l'article 155 de la Constitució per no repetir situacions com la dels plens del 6 i 7 de setembre. "Cal fer el que vam fer llavors, però millor. El que no podem fer és no aplicar-la i després acabar en processos judicials", ha defensat el líder de Ciutadans.

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha recordat els plens del 6 i 7 de setembre amb una "immensa pena, indignació, incredulitat i impotència". Per Arrimadas, aquells dies "es va menysprear als representants de més de la meitat de Catalunya i també a milions de catalans". Arrimadas ha criticat que després dels advertiments dels lletrats i dels Consell de Garanties Estatutàries, per exemple, els líders independentistes "s'indignin i se sorprenguin quan ve la justícia i actua". "Ells volen tenir impunitat", ha retret.

Arrimadas ha criticat les paraules del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, després de la reunió de la Junta de Seguretat. "No hi ha lleialtat, senyor Marlaska, quan un conseller permet identificar la gent que treu llaços grocs; no hi ha lleialtat, perquè l'unica cosa que vol el ministre és quedar-se a la Moncloa quan hi ha molta gent a Catalunya que pateix", ha etzibat. La líder de l'oposició s'ha refermat en el fet que la seva formació tregui llaços "perquè l'administració no ho fa".

Unes 400 persones han participat en l'acte que Ciutadans han organitzat al Moll de Bosch i Alsina, a Barcelona. Arrenca l'acte de Ciutadans al Moll de Bosch i Alsina que porta per títol 'Mai més' i que pretén recordar els plens del 6 i 7 de setembre. El portaveu del partit taronja al Parlament, Carlos Carrizosa, ha estat l'encarregat d'obrir l'acte avisant que no deixaran que es repeteixin unes sessions com les de l'any passat. "Defensarem la democràcia, no ens faran callar", ha avisat. "El que va passar fa un any va ser que als de la revolució dels somriures els hi va caure la màscara. No només era un rebuig a Espanya, sinó també a la democràcia", ha criticat.