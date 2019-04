Rivera vol crear una assignatura obligatòria que s'anomeni 'Constitució espanyola'

El candidat de Cs a la presidència del govern espanyol, Albert Rivera, ha anunciat aquest dilluns que proposarà la creació d'una assignatura obligatòria que porti per nom 'Constitució espanyola' a les escoles. En una intervenció al fòrum 'L'Espanya necessària' organitzada pel diari 'El Mundo', Rivera ha explicat que en el marc d'un pacte nacional per l'educació vol impulsar una llei perquè a les aules s'estudiï la carta magna, així com els estatuts d'autonomia. "A qui li molesti té un problema amb la democràcia i la constitució", ha assenyalat el líder de Cs. En l'àmbit educatiu, Rivera també ha proposat una selectivitat única per a tot l'Estat perquè, ha dit, "no té sentit tenir disset sistemes d'avaluació" i ha insistit que "qui tingui por a un sistema igual per a tots és, potser, no està fent les coses bé".

Rivera ha defensat que amb aquest tipus de mesures la seva formació "juga a cohesionar" la societat espanyola, mentre que ha criticat que el PP i el PSOE optin per debats que "polaritzen" com, al seu entendre, l'exhumació de Franco i l'avortament. El president del partit taronja ha centrat les seves crítiques en els socialistes i Pedro Sánchez, a qui ha titllat del "pitjor president de la democràcia espanyola". En la línia del discurs que ja ha anat exhibint, ha considerat que Sánchez està "inhabilitat" per haver "reinventat el cop d'estat a Catalunya", amb la retirada de l'acusació per rebel·lió del judici del Procés. El meu problema amb Sánchez no és personal; és del seu projecte polític, que és antagònic al meu", ha apuntat.

Tot i que ha estès les crítiques al PSC i a Miquel Iceta, de qui ha dit que "cada vegada que parla s'assembla més als nacionalistes", ha obert la porta a rebre els seus vots en cas que Manuel Valls pugui formar govern a Barcelona. "El PSC és un partit sense remei", ha opinat el líder de Cs, l'endemà que el candidat del seu partit a l'alcaldia de la capital catalana situés el PSC com un dels socis preferits a Barcelona en el cara a cara amb Ada Colau al 'Salvados'. "Si l'opció és Valls alcalde, que ens donin suport", ha assenyalat Rivera, i ha afegit que "demostraran de quin costat estan". "Crec que Iceta està més còmode amb Colau que amb Valls. El PSC haurà d'escollir", ha reblat.