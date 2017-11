Rovira confirma que ERC prioritzarà el diàleg amb l'Estat a la unilateralitat després del 21-D

ERC presentarà per al 21-D un programa independentista que apostarà pel diàleg amb l'Estat. Així ho ha confirmat aquest dijous la número 2 de la candidatura, Marta Rovira, que ha subratllat que els republicans mai han prioritzat la via unilateral. Això no implicarà, segons ella, renunciar als objectius polítics, que passen pel desenvolupament de la República que el Parlament va proclamar el 27 d'octubre.

Les converses amb la CUP i amb Junts per Catalunya "van en la bona línia" i els tres partits les presentaran de forma conjunta quan s'hagi assolit l'acord definitiu. Aquest dimecres els cupaires criticaven ERC i el PDECat per haver proposat un "parèntesi" a la unilateralitat, una via "forçada per l'Estat", però que consideren l'única viable per assolir la independència. Per la seva banda, la coordinadora general del PDECat s'ha mostrat confiada que la unilateralitat per la qual es va optar al final de la legislatura quedarà aparcada.

"Nosaltres mai hem fet clams a favor de la unilateralitat. Des del primer moment entenem que el que fem a les urnes és un contracte molt multilateral", ha insistit Rovira durant la presentació de la candidatura que ERC compartirà amb diverses formacions polítiques en les eleccions del 21 de desembre. "El que farem el 21-D és tornar a demanar la confiança per obtenir un mandat democràtic i defensar-lo", ha assenyalat. Tal com va avançar l'ARA, ni el referèndum ni la DUI formaran part dels punts en comú que les candidatures independentistes estan negociant.

Això no significa que el referèndum pactat no sigui l'objectiu polític de la pròxima legislatura. Fonts sobiranistes expliquen a l'ARA que els resultats del 21-D seran clau per definir la força amb què el sobiranisme podrà exigir a l'Estat que negociï. Teòricament la negociació giraria sobre la independència en cas que el 21-D aquesta opció hagués superat el 50% dels suports, però fonts dels partits reconeixen que aquesta seria una opció de màxims de cara a poder dialogar sobre un referèndum pactat que, aquest cop sí, expressés quina és la posició dels catalans sobre la independència.

L'Estat, obligat a negociar després de les eleccions?

La tesi del sobiranisme és que si ERC, Junts per Catalunya i la CUP sumen majoria el 21-D, l'Estat estarà "obligat" a negociar. "És el govern espanyol qui imposa aquestes eleccions i això implica més que mai que ha d'acceptar el resultat democràtic del 21 de desembre", ha subratllat Rovira des de les portes del Parlament. "I no només implica el govern espanyol. Després del que va passar l'1 i el 3 d'octubre implica més que mai la comunitat internacional", ha afegit.

Per això, el 22 de desembre ERC reclamarà que s'obri una via de diàleg amb l'executiu estatal, un diàleg que no ha existit fins ara. Rovira ha reconegut que, malgrat els esforços, fins ara no s'ha aconseguit que la Moncloa accepti obrir una negociació sobre la independència, però considera que el fet que hagi sigut el govern espanyol qui hagi convocat les eleccions el compromet a acceptar-ne els resultats.

La secretària general d'Esquerra també ha reclamat que, per garantir la igualtat d'oportunitats, es permeti que els presos polítics surtin de la presó i que els consellers a Brussel·les puguin tornar a Catalunya amb normalitat per participar en la campanya electoral. En tot cas, tal com explica l'ARA en l'edició de paper d'aquest dijous, Puigdemont ja prepara una campanya a Bèlgica i ERC assumeix que no podrà comptar amb el seu cap de llista, Oriol Junqueras, que des de fa tres setmanes és a la presó d'Estremera.

Si els resultats de les eleccions tornen a propiciar un govern independentista, Rovira ha garantit que el primer que faran serà restablir les institucions, i que això haurà de comportar la fi de l'aplicació de l'article 155. I ha recalcat que també hauria de significar que s'acaba amb la intervenció de les finances de la Generalitat, malgrat que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, hagi explicat aquest dijous que la intervenció es mantindrà si l'executiu català no es compromet a "gastar bé els diners".

Rovira es reafirma en la "violència extrema" de l'Estat

En l'acte de presentació de la candidatura d'ERC també hi han participat representants de MES i de Demòcrates, a més de diversos independents en què ha confiat Esquerra per al 21-D. Una candidatura "transversal" que Rovira ha volgut dedicar a Oriol Junqueras, que sempre ha apostat per obrir el partit a altres sectors ideològics i socials. Un helicòpter dels Mossos ha sobrevolat la zona del Parlament durant la presentació al Parc de la Ciutadella, fet que ha provocat, per exemple, que Ernest Maragall (número 13 per Barcelona) hagi ironitzat amb l'interès policial en els actes independentistes.

Rovira també ha respost a preguntes sobre l'amenaça de "morts al carrer" que ella mateixa va anunciar que havia fet l'Estat a l'octubre. S'ha reafirmat en les seves paraules, però ha considerat que la reacció del govern espanyol contra ella és una "bona notícia". "Si d'alguna cosa ha servit aquesta polèmica és perquè el govern espanyol hagi sortit a fer declaracions dient que aquestes amenaces no van existir i que ells no planegen la violència extrema contra els ciutadans. És una bona notícia que la violència extrema no estigui sobre la taula, perquè ens apropa més al diàleg i a la negociació", ha conclòs.