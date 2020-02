Sánchez proposa constituir la taula de diàleg dilluns que ve a la Moncloa i Torra respon que no hi ha acord

Davant la manca d'acord amb la Generalitat, el govern espanyol ha decidit tirar pel dret i proposar la primera convocatòria de la taula de diàleg per al pròxim dilluns, 24 de febrer, a la Moncloa. És la data que ja apuntaven ahir dimarts fonts d'ERC, després que l'equip de Quim Torra refredés el calendari de la convocatòria. Les posicions s'han girat per complet respecte fa tres setmanes, quan era el govern espanyol qui parlava de deixar la taula de diàleg -un compromís assumit amb ERC per a la investidura- per a després de les eleccions autonòmiques. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha advertit que si JxCat i ERC no es posen d'acord, no hi haurà reunió.

Ara és Junts per Catalunya qui evita concretar la data. Fonts de Presidència lamenten que la Moncloa hagi decidit anunciar la data de forma "unilateral" i insisteixen que encara no hi ha una decisió consensuada. A més, puntualitzen que durant el matí el gabinet de Sánchez ha trucat el de Torra per dir que volien anunciar la data i que se'ls ha demana "explícitament" que esperessin a acordar-la.

"Com sempre, es fan els anuncis sense tenir pactades les coses", ha lamentat la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs. Ironitzant sobre la figura del mediador, ha dit que potser "seria necessari per acordar una cosa tan senzilla com són les dates, que haurien de decidir-se conjuntament i no amb aquestes presses i filtrant-se a la premsa", ha afegit en declaracions als passadissos del Congrés. Amb tot, ha subratllat la voluntat de Torra de parlar i quadrar les agendes amb la Moncloa.

"Ara convé que el Govern digui si és possible fer la reunió en aquesta data", ha replicat Iceta dit en declaracions a Brussel·les, des d'on ha lamentat que si JxCat i ERC "no es posen d'acord, no hi haurà data i no hi haurà reunió". El líder socialista, que no creu que hi pugui haver un "acord" polític en la primera trobada entre governs -creu que es pot pactar la "dinàmica de treball"-, ha demanat que es facin "esforços" per no "frustrar" el nou espai d'entesa.

Rufián: "És una bona notícia"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit que és una "bona notícia" que la reunió es faci el més aviat possible però no ha volgut entrar a valorar la resposta de Presidència. En declaracions als passadissos de la cambra baixa, ha assenyalat que "no vol entrar en polèmiques" perquè seria "irresponsable". Amb tot, ha insistit que l'important és que la taula es reuneixi.

Fa dies que Esquerra buscava una data amb el PSOE tenint en compte que dijous hi ha Consell Europeu a Brussel·les i Pedro Sánchez ha de viatjar-hi i que el dissabte 29 hi ha l'acte de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a Perpinyà, que comptarà segurament amb l'assistència de Torra. Segons fonts republicanes, si Torra no accepta que la reunió sigui dilluns, haurà de sortir a explicar-ho.

Des de Junts per Catalunya consideren que "és poc cosmètic, poc elegant i poc cortès" un anunci d'aquestes característiques. Asseguren que és només la Moncloa qui té el febrer "al cap" i vol complir "sí o sí". "Si volgués un acord no ho faria així", afegeixen assenyalant que la trucada del gabinet de Sánchez a Torra ha estat per traslladar que proposarien el 24 de forma unilateral.

La possibilitat d'una reunió preparatòria

Si al final es confirma la data de dilluns, ERC i el PSOE no veuen amb mals ulls fer una reunió preparatòria de la reunió amb un equip tècnic que podria assessorar des de fora. S'estudien perfils com el de Rufián o la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, així com també el del portaveu dels comuns, Jaume Asens, que està assessorant al líder d'Unides Podem i vicepresident segon del govern espanyol de cares a la taula de diàleg, Pablo Iglesias, que ja va confirmar que hi assistiria.

De moment cap membre més del govern espanyol ha confirmat la seva assistència, a més de Sánchez i Iglesias. Tampoc per part de la Generalitat, a més del compromís de Torra de ser en la primera trobada.