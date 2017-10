Socialistes i populars europeus alerten del risc dels nacionalismes

Tot i que no és a l’agenda oficial, la situació de tensió a Catalunya quan falten tres dies perquè s’aprovi l’article 155 va tornar a abordar-se ahir al Parlament Europeu. Eurodiputats de diferents partits van aprofitar que els presidents de la Comissió, Jean-Claude Juncker, i el Consell Europeu, Donald Tusk, es trobaven al plenari d’Estrasburg per adreçar-s’hi. Els líders dels dos grups majoritaris de l’Eurocambra, que van comparar el sobiranisme amb el Brexit, van ser els més durs. “Catalans i britànics ens estan demostrant com de perillós és posar en dubte la UE”, va deixar anar el president del Partit Popular Europeu, Manfred Weber. El seu homòleg a les files socialdemòcrates, l’italià Gianni Pittella, va considerar el cas català com una de les “fractures” que hi ha actualment a la Unió Europea, igual que n’hi ha una al nord d’Itàlia, on dues de de les seves regions (la Llombardia i el Vèneto) van celebrar un referèndum no vinculant el cap de setmana passat per demanar més autonomia. Segons Pittella, la situació al nord d’Itàlia i les peticions d’independència a Catalunya són qüestions que posen en dubte la solidaritat entre regions i estats. “És Robin Hood al revés. Robar regions pobres per donar a les riques”, va assegurar.

La resposta dels eurodiputats catalans Josep Maria Terricabras (ERC) i Ernest Urtasun (ICV-Verds) va ser tornar a apel·lar al diàleg i a la mediació de la UE per intentar resoldre el conflicte entre el govern espanyol i el català. Urtasun va titllar l’article 155 de la Constitució com un “desastre” que encara es pot evitar si la UE actua entre Barcelona i Madrid. “La intervenció de la Generalitat és una intervenció d’una institució restablerta abans de la promulgació de la Constitució del 78. Ens portarà a una crisi política i social d’enormes dimensions”, va alertar l’ecosocialista. El tancament de files de Brussel·les amb Rajoy també va ser criticat per Terricabras, que va avisar d’un possible augment de la desafecció dels catalans per la Unió Europea. “Que no els estranyi si en el poble català, tradicionalment proeuropeu, comencen a sorgir greus dubtes sobre l’Europa que vostès presideixen”, va lamentar.

Dastis, a Estrasburg

Paral·lelament a aquest debat, el ministre d’Afers Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, visitava breument l’Eurocambra per reunir-se amb el vicepresident primer de l’executiu comunitari, Frans Timmermans; el president del Parlament, Antonio Tajani, i els líders dels populars, socialdemòcrates, liberals i verds. Dastis va voler explicar-los la seva versió sobre el que es viu a Madrid i Barcelona i sobre l’aplicació de l’article 155. Sobre la possibilitat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, finalment comparegui al Senat, Dastis va considerar-ho “un bon senyal”; tot i així, si finalment s’acaba aplicant l’article, el ministre espanyol assegura que s’espera que sigui “de forma totalment pacífica” per evitar més episodis de violència com els de l’1-O. Dastis, però, va tornar a posar en dubte la veracitat d’algunes de les imatges de les càrregues policials, com va dir diumenge en una entrevista a la BBC.