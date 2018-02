Tensió entre JxCat i ERC perquè Torrent no ha inclòs la reforma de la llei de presidència en la reunió de la mesa

La tensió entre JxCat i ERC per la investidura va en augment. Aquest dimarts el matí s'ha traslladat en la reunió de la mesa del Parlament en què el president de la cambra, Roger Torrent, no ha inclòs en l'ordre del dia la qualificació de la proposta per modificar la llei de presidència. Una iniciativa que va registrar en solitari JxCat divendres per permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont.

Segons fonts parlamentàries, els representants de la llista del president han demanat explicacions a Roger Torrent, durant la reunió, que ha al·legat que per abordar la iniciativa legislativa s'havia de reunir la Junta de Portaveus. Una trobada que no estava convocada per avui (en el tràmit de la lectura única, la mesa ha de decidir si l'admet a tràmit després d'haver escoltat a tots els portaveus del grup). Tanmateix, fons properes al president també argumenten defectes de forma: asseguren que JxCat va registrar la iniciativa de modificació de la llei de presidència demanant la lectura única i, alhora, la tramitació per la via d'urgència. Dues vies que les mateixes fonts consideren que "col·lisionen" perquè les dues serveixen per reduir al màxim el procediment legislatiu.

Les explicacions, però, no han convençut a JxCat que veuen en la decisió de Torrent un veto a una reforma que ERC no compra. "És una decisió unilateral", es queixaven ahir, reivindicant el seu dret d'iniciativa legislativa. De fet, fonts parlamentàries properes a ERC al·legaven ahir manca de consens entorn de la proposició per no començar el tràmit de la proposta.

Una reforma sense la signatura dels processats

Tot i que JxCat defensa que la reforma que vol fer és legal, algunes fonts parlamentàries insinuen que a la llista del president són conscients que el canvi de la llei de presidència podria contravenir al Constitucional. Remarquen que els diputats processats que estan en llibertat condicional -Josep Rull, Lluís Guinó, Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull- no signen la proposta per modificar la llei de presidència. Tanmateix, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha negat qualsevol relació entre les signatures i la situació processal d'aquests diputats. Ha afegit que tampoc han signat altres representants com el cap de llista per Lleida, Josep Maria Forné, o l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.

Després de la mesa, el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha criticat la "paràlisi" del Parlament i que s'hagi d'estar debaten sobre mesures per investir "un pròfug de la justícia". "Quantes oportunitats i diners que estem gastant els catalans amb el Procés", ha lamentat Carrizosa, que ha assegurat que la iniciativa de JxCat contradiu les mesures cautelars del Tribunal Constitucional.

La comissió del reglament, a l'espera dels grups

La mesa del Parlament sí que ha abordat, però, la petició de JxCat d'activar la comissió del reglament. Una altra via, més complicada per calendari, per investir Puigdemont a distància. La setmana passada el grup va demanar posar-la ja en marxa i aquest dimarts Torrent ha considerat que ja pot començar a caminar. Tanmateix, la mesa tampoc ha pres aquesta decisió a l'espera que la Junta de Portaveus, la setmana que ve, decideixi quants membres de cada grup han de formar part de les comissions legislatives.

La decisió d'activar la comissió del reglament, però, tampoc està lliure de debat jurídic. Segons el reglament, les comissions considerades legislatives -que tramiten lleis- s'han de crear deu dies després de la investidura, ja que van lligades a l'activitat legislativa del Govern. Un argument que utilitza l'oposició per oposar-se a la posada en marxa de la comissió del reglament.