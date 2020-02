En marxa a la Moncloa la primera reunió de la taula de diàleg

Ha arribat el dia. Quasi bé dos mesos després que el PSOE i ERC firmessin el 2 de gener l'acord per crear la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat, aquesta s'ha començat a reunir per primera vegada aquest dimecres a la Moncloa. Ho ha fet passades les 16.40 hores a la sala Tàpies, reservada normalment perquè Sánchez rebi els mandataris estrangers.

En una banda de la taula -rectangular, estreta, sense micròfons i de vidre-, la part catalana formada pel president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident Pere Aragonès; els consellers Alfred Bosch i Jordi Puigneró; la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta; la líder de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi; el director general de Presidència, Josep Rius, i el diputat al Parlament i president del Consell Nacional d'ERC, Josep Maria Jové. En l'altra banda, el president espanyol, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i cinc ministres: Salvador Illa, Manuel Castells, Carolina Darias, María Jesús Montero i José Luis Ábalos. També hi havia de ser el vicepresident segon, Pablo Iglesias, que finalment no hi ha pogut anar per una amigdalitis.

L'entrada a la Moncloa s'ha produït en dos temps. Primer ho han fet tots els integrants de les dues delegacions sense els dos presidents. Aprofitant el bon temps a Madrid -els ametllers de la Moncloa estaven tots florits-, han passejat uns metres barrejats i parlant distesament. Bosch i Vilalta han encapçalat la comitiva parlant amb Montero. A poca distància, Castells amb Artadi; mentre que Calvo ha tancat la comitiva amb Aragonès. Després ho han fet Sánchez i Torra, que han fet una encaixada de mans pels fotògrafs abans d'entrar a la seu del govern espanyol. Fonts de la Moncloa calculen que la trobada podria durar unes tres hores perquè "a aquestes coses no vens a parlar poc".

651x366 Els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra encaixant les mans abans de la reunió de la taula de diàleg. / CHEMA MOYA / EFE Els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra encaixant les mans abans de la reunió de la taula de diàleg. / CHEMA MOYA / EFE

Una cita "molt important"

Abans d'agafar el tren en direcció a Madrid, el president Torra ha visitat aquest matí el SuperComputing Center de Barcelona, des d'on ha presentat la trobada d'aquesta tarda com a "molt important" i ha insistit que hi anirà a defensar el dret a l'autodeterminació i l'amnistia. "Tenim un viatge molt important a Madrid. Avui el govern de Catalunya va a Madrid a defensar els seus principis, que són l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia", ha afirmat.

Així, Torra ha comparat la taula entre governs i el SuperComputing Center i ha dit que tot gira al voltant de plantejar el "futur" i noves "oportunitats". "Defensaré un model de país, de benestar i oportunitats per a un país millor", ha afirmat. Un cop s'acabi la reunió d'aquesta tarda, el president de la Generalitat compareixerà davant dels mitjans de comunicació des de la Moncloa, un fet que no passava des del febrer del 2012, després d'una trobada que van mantenir els llavors presidents espanyol i català, Mariano Rajoy i Artur Mas.

En aquest cas se li ha preparat la sala gran, reservada només per als membres del govern espanyol, el líder de l'oposició -la setmana passada hi va parlar Pablo Casado- i per a les compareixences conjuntes de Sánchez amb mandataris estrangers. Era una de les exigències que va posar Torra per no comparèixer al Centre Blanquerna, la delegació de la Generalitat a Madrid i que la Moncloa ha acceptat també per raons d'aforament -hi ha una altra sala de premsa però molt més petita.

Tant des del govern espanyol com des de la Generalitat admeten que l'acord no arribarà immediatament. I en aquest sentit, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que la delegació catalana no va a la taula del diàleg a "rebaixar cap posició" sinó a iniciar una negociació, i ha afegit que tenen molt d'interès en saber quina és la proposta del govern espanyol. En una entrevista aquest matí a SER Catalunya, ha admès que avui no es resoldrà el conflicte polític, però ha remarcat que l'important és que es comenci a parlar i a escoltar. Així mateix, espera que de la reunió d'aquest tarda en surti una "aproximació de com continuar la negociació".

Sánchez: "Serà un camí difícil"

Un cop acabi la reunió, a part de Torra també compareixerà, previsiblement, la ministra portaveu i titular d'Hisenda, María Jesús Montero. Abans de rebre els representants del Govern a la taula de diàleg, el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha sotmès aquest matí a la sessió de control al Congrés de Diputats, on ha hagut de respondre a les crítiques de l'oposició. Així, ha admès que "el camí de la taula de diàleg serà difícil, complex i llarg", però ha assegurat que va amb "el millor dels ànims" a la primera trobada d'aquesta tarda.