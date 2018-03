Torrent arrenca demà la ronda de contactes per la investidura de Sànchez

Roger Torrent iniciarà demà la ronda de contactes amb els grups parlamentaris de cara a intentar la investidura de Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. Fonts parlamentàries han explicat a l'ARA que el president del Parlament es veurà aquest dilluns amb representants de tots els grups per sondejar els suports que podria tenir l'expresident de l'ANC. D'aquesta manera, la cambra catalana continuaria amb els tràmits per a la investidura malgrat la negativa de la CUP a investir Sànchez.

Caldrà veure, doncs, si després de la ronda de contactes Torrent convoca el ple tot i saber que amb les abstencions de la CUP no hi haurà prou vots com a per a que la investidura prosperi. Tanmateix, el fet de votar un candidat a la cambra -encara que no sigui investit- serviria com a mínim per a activar el compte enrere de cara a una repetició electoral que diferents fonts independentistes veuen ara més a prop