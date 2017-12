El Tribunal de Comptes ordena l'embargament de propietats de Mas, Ortega, Rigau, Homs i Vilajoana pel 9-N

El Tribunal de Comptes ha ordenat l'embargament preventiu de les propietats que els investigats pel procés participatiu del 9-N van dipositar com a garantia per cobrir la fiança de 5,2 milions d'euros. La jutge instructora de la causa ha acceptat aquests immobles i ara es notifica al Registre de Propietats que estan embargats. Aquesta mesura no implica, a la pràctica, que els implicats no pugui ser vivint en aquests domicilis. Es tracta del pis del carrer Tuset de l'expresident Artur Mas, la meitat d'un immoble de Francesc Homs a Taradell, finques de Joana Ortega a Barcelona i d'Irene Rigau a Ribes de Freser i una propietat de l'ex alt càrrec del Govern Jordi Vilajoana, també involucrat en el procediment. En total, sumen un valor d'aproximadament 2,2 milions d'euros. Els tres milions restants es van afrontar amb diners de la caixa de solidaritat de les entitats sobiranistes.

Amb aquesta operació es dona per tancada la fase d'instrucció de la causa i ara serà la sala de justícia de l'ens fiscalitzador la que s'ocuparà de la qüestió. La fiscalia haurà de presentar la demanda -allò que reclama als denunciats- i s'obrirà un termini perquè els afectats contestin a la petició del ministeri públic. Probablement mantindrà els 5,2 milions d'euros, per bé que les defenses han al·legat amb insistència que els ordinadors que van servir per al recompte de la consulta es fan servir ara a les escoles catalanes.

Un cop superat aquest pas, tindrà lloc l'audiència en què les parts aportaran proves i decidiran si en el judici que s'hagi de celebrar posteriorment volen que els investigats declarin. Serà el jutge qui marqui si hi ha interrogatoris o no.