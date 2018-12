Càrregues policials a Girona contra els manifestants antifeixistes que intentaven aturar un acte de Vox i Borbonia

Els Mossos d'Esquadra han carregat aquest dijous contra un grup d'antifeixistes que volien accedir a la plaça 1 d'Octubre de Girona, on està previst que al migdia s'hi celebri una concentració de Borbonia i Vox.

El CDR de Girona ha convocat una concentració que ha començat a primera hora del matí amb l'objectiu d'impedir l'acte convocat per la plataforma Borbonia, que té el suport de Vox, el PP i Plataforma per Catalunya, amb el lema 'Units per la Constitució'.

Els manifestants han intentat entrar a la plaça retirant les tanques que hi havien col·locat els Mossos per blindar-la. Els agents antiavalots ho han impedit carregant amb cops de porra.

Entre les proclames dels manifestants se sentien crits de "Fora feixistes dels nostres barris", "No passaran" i "Girona serà la tomba del feixisme".

Després d'una hora de treva, l'ànim s'ha començat a escalfar quan, a partir de les 11.00 hores, han començat a arribar els primers manifestants unionistes de Vox i Borbonia i, des de l'altre cantó del cordó policial, han tret llaços grocs del carrer.

Manifestants antifeixistes han cremat una bandera espanyola quan els concentrats de Vox i Borbonia han posat l'himne espanyol.

Un detingut i 15 manifestants i 4 mossos ferits

Hi ha almenys una persona detinguda per atemptat a l'autoritat i desordres públics. Segons han explicat fonts policials a l'ARA, el detingut hauria tirat una pedra "de grans dimensions" contra els agents. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès sis mossos ferits, un dels quals ha hagut de ser traslladat a la Clínica Girona en estat lleu.

Per la seva banda, Sanitaris per la República, que estan atenent els manifestants ferits per les càrregues policials, han hagut de fer 27 intervencions per contusions per cop de porra.

A part del detingut, els Mossos han identificat un altre noi i després de parlar-hi l'han deixat tornar amb els manifestants. El regidor Lluc Salellas i l'advocada Mònica Tarradellas han fet de mediadors amb els Mossos.