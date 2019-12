ERC allunya al gener un acord amb Sánchez per a la investidura

La tercera reunió formal entre ERC i el PSOE per explorar si és possible un acord per investir Pedro Sánchez se celebrarà aquest dimarts i de ben segur que no serà el dia en què s’anunciarà cap pacte. Els republicans van enterrar dilluns definitivament la pretensió dels socialistes i de Podem de tenir Sánchez investit i un nou govern espanyol en marxa abans de Nadal. Si finalment hi ha acord entre ERC i el PSOE, no serà fins, com a mínim, a principis del 2020. I això que socialistes i republicans intensifiquen les trobades, i dilluns es van reunir en secret al consorci de la Zona Franca per preparar la trobada d'aquest dimarts.

ERC esgrimeix dos motius per tancar la porta a un acord imminent. El primer, que les posicions entre ells i el PSOE encara “estan lluny”. “No es pot negociar ni avançar amb presses, anem al gener”, va resumir dilluns la secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta. Per facilitar la investidura de Sánchez, els republicans exigeixen que es creï una taula de diàleg per abordar el conflicte català entre governs i en què es pugui parlar de tots els temes -també d’autodeterminació-, però els socialistes encara no han donat mostres d’estar disposats a acceptar-ho. Fonts coneixedores de la negociació expliquen que la reunió de dimarts, a les 12 hores a Barcelona, hauria de servir per començar a “intercanviar papers”, és a dir, que els dos equips negociadors explicitin les seves propostes per escrit.

Però hi ha un segon motiu que porta ERC a allunyar la investidura per després de Nadal, i ara mateix pesa més que l’altre: el calendari judicial. En els pròxims dies es farà pública la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat d’Oriol Junqueras (19 de desembre), la decisió de la justícia belga sobre l’euroordre que afecta Carles Puigdemont (16 de desembre), els graus penitenciaris dels presos polítics (podria ser aquesta mateixa setmana), i fins i tot podria donar-se a conèixer la sentència sobre una possible inhabilitació del president Quim Torra. Cadascuna d’aquestes quatres decisions implicarà reaccions en cadena al més alt nivell polític i potser fins i tot judicial, així que ERC no vol tenir cap compromís lligat amb el PSOE fins que hi hagi aquest panorama més aclarit. ERC vol analitzar com el PSOE i l’Estat reaccionen a cadascun d’aquests fronts judicials i, després, obrar en conseqüència. Des que van començar les negociacions entre ERC i el PSOE, hi ha hagut un canvi d’actitud del govern de Sánchez en l’àmbit judicial. No ha impugnat, ara per ara, cap resolució del Parlament, encara que parlessin d’autodeterminació. Des d’Esquerra es vol veure si aquesta actitud més temperada és transitòria o definitiva.

Els drets de Junqueras

El cas de Junqueras és el més paradigmàtic. Si la justícia europea resol que hauria d’haver pogut exercir com a eurodiputat, ERC lluitarà perquè el seu líder pugui tornar a la vida pública. “Si hi ha sentència favorable, lluitarem pels seus drets fins al final”, va expressar Vilalta. Així, ERC avisa que en la negociació del PSOE hi acabarà entrant, tard o d’hora, com posar fi a “la via repressiva” de l’Estat.

Mentrestant, el PSC va donar mostres d’encaixar bé la posició d’ERC. El secretari d’organització dels socialistes catalans i membre de l’equip negociador del PSOE, Salvador Illa, va insistir que seria millor tenir un govern espanyol abans de Nadal, però que si no pot ser no passa res: “Creiem que hi ha d’haver un acord al més aviat possible, però no farem un debat. Si no pot ser fins al gener, serà al gener”.

Reunió secreta

Els membres dels equips negociadors d’ERC i del PSOE es van reunir dilluns en secret al Consorci de la Zona Franca, segons va avançar El Periódico i van confirmar fonts coneixedores a l’ARA. Les mateixes fonts van assenyalar que va ser “una reunió de treball preparatòria” per a la d’avui, “com s’acostuma a fer”. La trobada sí que serveix per evidenciar que republicans i socialistes s’estan veient en privat i al marge dels contactes que sí que fan públics.

Mentre ERC refreda l’acord amb el PSOE, els comuns van demanar als republicans que el seu compromís amb la legislatura no es limiti només a facilitar la investidura de Sánchez. El portaveu del partit, Joan Mena, va emplaçar els d’Oriol Junqueras a implicar-se en el disseny programàtic del pròxim govern estatal. Així, els comuns busquen que ERC no es desentengui de la legislatura espanyola un cop investit Sánchez. ERC, ara per ara, ho descarta per complet.

Dimarts hi haurà la tercera reunió entre els negociadors d’ERC i els del PSOE, però l’acord es farà esperar. Espanya celebrarà el Nadal sense nou govern i pendent dels 13 vots d’Esquerra.