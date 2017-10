Rajoy cessa Puigdemont i el Govern i anuncia eleccions autonòmiques el 21 de desembre

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat el desplegament de les primeres mesures del 155, amb el cessament del president de la Generalitat i tots els seus consellers, i la designació dels òrgans administratius que desplegaran les competències dels departaments, que seran els ministeris. A més, ha anunciat la convocatòria d'eleccions en el marc autonòmic per al pròxim dia 21 de desembre, abans del que es pensava. El decret es publicarà demà perquè coincideixi amb la data exacta d'eleccions anunciades per Rajoy.

No es crea de moment cap òrgan col·legiat per governar Catalunya, però la Moncloa no descarta fer-ho més endavant. Les funcions de presidència passaran, en el moment de la publicació al BOE, a Mariano Rajoy, malgrat que no es descarta que es delegui a la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría. Sobre la possibilitat que el Govern s'atrinxeri i no deixi el càrrec, fonts de la Moncloa puntualitzen que es quedaran sense sou i que no podran firmar res sota pena del delicte d'usurpació de funcions.

El consell de ministres extraordinari ha acordat també l'extinció de les delegacions a l'estranger, el Diplocat, el Consell Assessor per a la Transició Nacional i altres organismes, a més del cessament del director general de la policia, Pere Soler, i el secretari general d'Interior, Cèsar Puig. No toca, de moment, al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, perquè no depèn del consell de govern. En canvi, sí que canvia el seu cap, que podrà decidir cessar-lo.

En el terreny d'Exteriors, no es toca la delegació a Brussel·les, però sí que se cessen els delegats tant al capital europea, Amadeu Altafaj, com a la capital espanyola, Ferran Mascarell. Extingir el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació (CTTI) no està, "de moment", entre els plans del govern espanyol.

Es recuperarà la legalitat de "forma pacífica i moderada"

"Ara es tracta d'evitar més danys i tornar a la normalitat", ha considerat el cap de l'executiu espanyol, que ha justificat el desplegament del 155 per combatre un "segrest inadmissible a la majoria de catalans", en referència a la declaració d'independència que ha fet aquest migdia el Parlament de Catalunya. El president espanyol ha dit que recuperarà la legalitat de "forma pacífica i moderada", després que el president del Consell Europeu li demanés que no apliqués la violència a Catalunya.

Cessament de 141 càrrecs de confiança

Tal com estipulava l'acord, amb el cessament de Puigdemont i del Govern també se cessen tots els seus càrrecs de confiança, és a dir, caps de gabinet, de premsa, etc., segons fonts de la Moncloa. Tenen calculat que són 141 persones amb categoria d''eventuals', segons els càrrecs que han "detectat".

A part d'això, el consell de ministres ordinari ha enviat al Tribunal Constitucional (TC) un incident d'execució de sentència de les resolucions aprovades aquest divendres al Parlament. El ple de l'alt tribunal no es reunirà fins dilluns per decidir sobre la suspensió cautelar de la proclamació de la República.

L'aprovació de les mesures es farà a través de cinc decrets, segons fonts de la Moncloa. En el primer se cessa Puigdemont. En el segon, els consellers. El tercer indica les competències que assumeix cada ministeri. El quart, l'extinció de diferents organismes i cessaments de càrrecs. I el cinquè preveu la dissolució del Parlament i convocatòria d'eleccions el 21 de desembre.