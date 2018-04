"Tot i les nostres diferències polítiques m'encantaria poder sortir d'aquí i debatre amb tu": el missatge de Junqueras a Felipe González

"Prefereixo que aquests líders polítics que han vulnerat la legalitat, fins que no siguin condemnats amb una sentència ferma, estiguin al carrer". Així s'ha oposat l'expresident espanyol, Felipe González, a la presó preventiva dels presos polítics, i ha afegit que creu que no hi ha rebel·lió sinó més aviat "sedició", en una entrevista a 'Salvados', en què Jordi Évole li ha transmès un missatge que li ha fet arribar Oriol Junqueras, empresonat a Estremera. En el text, el vicepresident reitera la necessitat de diàleg. "No ens coneixem personalment i tot i les nostres diferències polítiques m'encantaria poder sortir d'aquí i debatre amb tu i amb tants d'altres perquè només amb el diàleg podrem solucionar i avançar com a societat", ha llegit el presentador.

L'expresident socialista li ha respost que està "completament d'acord". "Estic disposat a parlar amb ell i vull recordar-li que un principi bàsic de la democràcia és el respecte a les regles de joc", ha dit. Ha instat Junqueras a formar govern: "M'agradaria poder-lo convèncer que ell té la responsabilitat de procurar que hi hagi govern efectiu a Catalunya d'acord amb l'Estatut i la Constitució, ja, per iniciar un procés clar de diàleg".

Junqueras també agraeix a Gonzàlez la seva "valentia dient que hauríem de ser fora ja que ni tan sols hem sigut jutjats encara". El missatge enviat pel vicepresident apel·la a la col·laboració amb l'expresident, amb qui espera compartir "que res no té sentit si no serveix per viure i conviure, per fer el bé i per construir un present i un futur millor per al conjunt dels nostres conciutadans i que tenim el dret i potser l'obligació de treballar per canviar tota injustícia i millorar la nostra societat i el benestar comú, de transformar la realitat cívicament, pacíficament i democràticament".

González també ha carregat contra TV3. Considera que "la intervenció hauria de servir per a un equilibri democràtic en una televisió que paguem tots". Reconeix que TVE tampoc té "equilibri democràtic" però diu que no és "tan exagerat com el de TV3". També ha explicat que l'han convidat a TV3 però que no hi ha anar "perquè no vol que el facin servir d'excusa".