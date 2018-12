La doble cita del president Torra: el sopar de Foment i l'acte en record dels presos i exiliats

El president de la Generalitat, Quim Torra, té una agenda complicada aquest dijous. Després de l'última reunió de l'any del consell executiu al Palau de la Generalitat, el cap de l'executiu català té una cita clau aquesta tarda a les set a Pedralbes amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i les ministres Carmen Calvo i Meritxell Batet. Però no s'acaba aquí: a dos quarts de nou del vespre està previst que faci acte de presència al sopar organitzat per Foment –amb l'empresariat català–, on també han d'anar Sánchez i part del govern espanyol.

Tanmateix, no està previst que es quedi en aquesta trobada perquè encara acudirà a una altra cita, segons fonts del seu entorn. "El president hi serà", ha dit la portaveu del Govern, Elsa Artadi, aquest migdia, tot i que ja ha avisat que ho havia de combinar amb altres compromisos. I és que a un quart de deu el president també assistirà al concert al Petit Palau organitzat pel col·lectiu Drets i l'Associació de Juristes pels Drets Humans sota el títol 'El Nadal que no vam tornar a casa'.

Descriu la història del "primer Nadal a l'exili" el 1939 i els següents d'exili i presó, el Nadal del 2017 i el 2018. L'objectiu és recordar els presos i exiliats i recaptar fons per als afectats per la causa de l'1 d'Octubre. També hi assistirà la consellera de Cultura, Laura Borràs.